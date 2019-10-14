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領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25聯合報 記者陳玫伶／即時報導

台中邱姓男子今天上午在玉山登山口500公尺處，因不明原因昏倒，經友人報案，嘉義縣消防局阿里山分隊到場發現，邱男已無呼吸心跳，立即進行CPR急救，送香林衛生所，下午1點40分宣告不治，詳細死因待明天檢警相驗確認。

嘉義縣消防局表示，邱男60歲，今天擔任領隊帶領9男1女共11人爬玉山，在距離玉山登山口500公尺休息時，突然感覺身體不適暈倒，旁邊的隊員發現情況不對，立即打119求救。

台中邱姓領隊於玉山登山口前，不明原因猝死，詳細死因待明天檢警相驗確認。記者陳玫伶...
台中邱姓領隊於玉山登山口前，不明原因猝死，詳細死因待明天檢警相驗確認。記者陳玫伶／翻攝
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台中邱姓領隊於玉山登山口前，不明原因猝死，詳細死因待明天檢警相驗確認。記者陳玫伶...
台中邱姓領隊於玉山登山口前，不明原因猝死，詳細死因待明天檢警相驗確認。記者陳玫伶／翻攝
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台中邱姓領隊於玉山登山口前，不明原因猝死，詳細死因待明天檢警相驗確認。記者陳玫伶...
台中邱姓領隊於玉山登山口前，不明原因猝死，詳細死因待明天檢警相驗確認。記者陳玫伶／翻攝
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玉山嘉義衛生所
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