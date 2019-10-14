領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



台中邱姓男子今天上午在玉山登山口500公尺處，因不明原因昏倒，經友人報案，嘉義縣消防局阿里山分隊到場發現，邱男已無呼吸心跳，立即進行CPR急救，送香林衛生所，下午1點40分宣告不治，詳細死因待明天檢警相驗確認。