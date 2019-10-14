消防員殉職15日公祭 禮儀業者客製「手型花山」送一程

2019-10-14 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／即時報導



台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉3日支援大雅區火警時殉職，公祭明天在台中市生命禮儀管理處崇德館的景福廳登場，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇都預定到場致哀，台中市消防局也將在現場頒發晉升令、消防楷模獎章、榮譽章，負責告別式的華梵禮儀公司今天也趕工搭建鋁合金鋼架，現場的花山以「手型線條」呈現，象徵兩消防英雄守護人民的情操。

華梵禮儀公司副總經理張少薰說，明天的會場主要是以白色鮮花為主色，襯托營造出高雅、純潔的氛圍，為了兩位打火英雄的公祭，團隊同仁更是提早兩天緊鑼密鼓的搭設、布置主會場鮮花、布幔，在會場的花山更是用心呈現「手型線條」，呈現打火英雄守護人民的意境。

張少薰說，告別式會場的背景以台中市消防車為會場背景大圖，兩位救火英雄人像的服飾，更是以晉身小隊長的搜救服呈現，會場還另外用鋁合金鋼架（truss）搭起了「帝王帳」，表達對救火英雄的最高敬意，會場走道也設置「氣泡燈柱」，有救火英雄任務圓滿、功果圓滿及走向光明的意涵，希望用「真心、真意、安心託付」的理念，圓滿2位消防英雄人生的最後一程。