影／假冒兒子欠債70萬被綁 警及時阻匯款還抓到車手
台南市麻豆警分局麻豆派出所今天上午接獲銀行通報，李姓57歲男子要匯款70萬元，卻不停講電話「神情慌張怪異」，員警到場發現男子還在講電話，研判很可能被騙，便不動聲色寫字條問男子，男子稱「讀大學兒子欠債70萬元遭控制，電話那頭還出現年輕男子哭泣聲，苦苦哀求快匯錢救他，不然會出事，聲音與兒子很像」。
員警立刻聯繫校方並與李民兒子通上電話、確認安全無虞且無被綁架，告知男子讓他安心，並請他依照警方指示，持續與詐騙犯嫌虛與委蛇，相約在附近藥局面交
警方隨即趕往埋伏，不久一名年輕男子到場要「收債」，員警見狀立即上前逮捕壓制，當場查獲詐欺車手，經查是設籍桃園市的16歲未成年張姓學生，目前還在詢問案情，警方表示，依違法洗錢防制法、詐欺罪嫌移送偵辦。
警方未在張姓學生身上搜到任何款項，他沒有前科，目前就讀桃園某中學夜間部，自稱是為了賺取學費與生活費，才來兼差打工「跑腿幫忙收債」，不知道這樣子是犯罪。
麻豆分局提醒民眾，這類詐騙電話歹徒一再使用仍有不少人受騙，常佯稱接電話的人父母或小孩等親屬遭綁架，威脅交付贖金或還款；接到疑似詐騙電話時，千萬要保持冷靜，不論事態如何緊急，先讓自己冷靜下來；並設法直接向當事人、帳戶所在金融機構求證，或撥打104、105查詢正確電話號碼，尤其要記得報警處理，可撥打165警政署反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線。
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