影／假冒兒子欠債70萬被綁 警及時阻匯款還抓到車手

2019-10-14 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市麻豆警分局麻豆派出所今天上午接獲銀行通報，李姓57歲男子要匯款70萬元，卻不停講電話「神情慌張怪異」，員警到場發現男子還在講電話，研判很可能被騙，便不動聲色寫字條問男子，男子稱「讀大學兒子欠債70萬元遭控制，電話那頭還出現年輕男子哭泣聲，苦苦哀求快匯錢救他，不然會出事，聲音與兒子很像」。

員警立刻聯繫校方並與李民兒子通上電話、確認安全無虞且無被綁架，告知男子讓他安心，並請他依照警方指示，持續與詐騙犯嫌虛與委蛇，相約在附近藥局面交

警方隨即趕往埋伏，不久一名年輕男子到場要「收債」，員警見狀立即上前逮捕壓制，當場查獲詐欺車手，經查是設籍桃園市的16歲未成年張姓學生，目前還在詢問案情，警方表示，依違法洗錢防制法、詐欺罪嫌移送偵辦。

警方未在張姓學生身上搜到任何款項，他沒有前科，目前就讀桃園某中學夜間部，自稱是為了賺取學費與生活費，才來兼差打工「跑腿幫忙收債」，不知道這樣子是犯罪。