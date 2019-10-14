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4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

陽明山民宅火警 火勢雖控制消防搜尋受困人員

2019-10-14 16:46聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

北市陽明山上一處民宅今下午3時許驚傳火警，北市消防局獲報後，立即派遣大批人車馳援，現場疑似是地下室起火，目前經布設水線控制火勢，正在搜索是否有人員受困火場。

北市消防局今下午3時許獲報，立即派遣24輛各式車輛、66人上山上山馳援，消防人員抵達仰德大道4段32巷，濃煙直竄天際。關係人緊張表示，「兒子好像還在裡面」。消防人員隨即佈設水線搶救，稍早4時許，火勢已控制，打火弟兄正進入火場搜救中。

北市士林區仰德大道4段32巷驚傳火警。記者蕭雅娟／翻攝
北市士林區仰德大道4段32巷驚傳火警。記者蕭雅娟／翻攝
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北市仰德大道
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