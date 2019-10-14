高山救溺難度高 救難隊員常要就地取材才能完成搜救

2019-10-14 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／即時報導



帖比倫瀑布救溺案，南投縣消防局表示，因為水流湍急因此潛水員就地取材以石塊增加負重，完成救援任務。圖／讀者提供 分享 facebook

南投縣仁愛鄉帖比倫瀑布昨天溺水救援案，救難人員在救生衣塞石頭增加負重在急流中完成搜救相當驚險，讓人擔心是否裝備不足。南投縣消防局今天表示，南投縣潛水救援隊裝備近幾年充購及汰換裝備齊全，成員也受過潛水專業訓練取得相關證照，當天並非裝備不足，而是就地取材以石頭增加重量，快速完成搜救打撈任務。

南投縣消防局第二大隊副大隊長蔡佩軒說，南投消防局103年起每年編列預算充購及汰換潛水搜救裝備器材，目前潛水救援隊人員總計25人，每人配置一套個人潛水裝備器材，搜救隊人員均有受過潛水專業訓練，開放水域救援證照3人，救援潛水證照13人，潛水長證照3人，潛水教練證照6人。

每年潛水專業訓練共計4次，分別在游泳池基礎動作複訓及個人裝備檢測，海洋開放水域進階訓練，日月潭大規模搜索訓練及聲號、繩號訊息傳達訓練及各發生溺水案件地點搜救模擬訓練等，藉此提升潛水特搜人員技能，另制定潛水搜救作業要點，執行潛水搜救作業皆依內容規定之SOP程序作業。

這次帖比倫瀑布溺水案，因帖比倫瀑布距離停車地點約2公里，為艱辛難走之登山步道，溺水點為湍急急流之水域更增加救難度，加上海拔高度為1300米高，高山、急流和高山潛水救援，更增加救援難度。

為兼顧潛水人員安全，先利用急流裝備加上泳鏡蛙鏡，以活餌帶連接確保方式，搜救人員先行進行搜索及確認。待溺水者地點確認後，再依水深及急流狀況研擬救援方式。

因溺水者所位置在水下4米石縫處，水流湍急不易以水面作業靠近，因此潛水人員由岸邊沿池底和牆邊接近溺者，但因流速太強且不夠滯底，為能安全迅速完成救援，因而就地取材利用石頭增加重量，這是因時因地制宜，為訓練和現場救災快速反應之表現，並非潛水裝備不足，也是救災人員快速反應，迅速解決問題。