台中電廠附近工寮火警 火滅後發現一具焦屍

2019-10-14 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中港務消防隊今天中午接到台中港警總隊西碼頭中隊轉報，台中電廠南側觀島平臺附近有火災發生，消防隊員撲滅火勢後發現一具焦屍，身分和死因待查中。

台中港務消防分隊發現是台中電廠南側堤防雜草燃燒，燃燒範圍內有2到3間工寮，火勢撲滅後發現，燒燬工寮內發現一名焦屍，身分配合港警總隊查證中。