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台中電廠附近工寮火警 火滅後發現一具焦屍

2019-10-14 15:28聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中港務消防隊今天中午接到台中港警總隊西碼頭中隊轉報，台中電廠南側觀島平臺附近有火災發生，消防隊員撲滅火勢後發現一具焦屍，身分和死因待查中。

台中港務消防分隊發現是台中電廠南側堤防雜草燃燒，燃燒範圍內有2到3間工寮，火勢撲滅後發現，燒燬工寮內發現一名焦屍，身分配合港警總隊查證中。

這場火造成3至5間工寮燒燬，火場總燃燒面積約6000平方公尺，火場附近有一輛機車，警方正調查起火原因和死者身分中。

台中港台中電廠附近今天發生工寮火警，滅火後發現一具焦屍。記者游振昇／翻攝
台中港台中電廠附近今天發生工寮火警，滅火後發現一具焦屍。記者游振昇／翻攝
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台中港台中電廠附近今天發生工寮火警，滅火後發現一具焦屍。記者游振昇／翻攝
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台中港台中電廠附近今天發生工寮火警，滅火後發現一具焦屍。記者游振昇／翻攝
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港警碼頭火災
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