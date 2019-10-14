獨／暖心！台中殉職消防員專戶開10天 湧入574萬善款

2019-10-14 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉3日凌晨支援大雅區工廠火警時，不幸殉職，各界悼念痛失兩名優秀消防員，也希望突然遭逢變故的家屬能獲得必要的協助，紛紛打電話到台中市消防局，希望能夠捐款，台中市消防局在4日時就有開設民間捐款專戶，讓願意協助家屬度過難關的善心人士，有一個捐款的管道。據查，截至今天下午1時為止，專戶已有574萬的善款。台中市消防局表示，帳戶尚無具體關帳時間，若各界仍願意提供協助，帳戶仍然可以接受匯款。

台中市消防局表示，截至今天下午1時為止的統計資料，一共有287筆的捐款紀錄，包括個人、公司行號、醫院等，總計有574萬元，捐款金額從200元至200萬元都有，帳戶從4日開設迄今才10天，就有近600萬元的善款，顯示台灣社會是一個充滿愛心的社會，急著想要幫助殉職消防員的家屬，提供實際的協助，帳戶會有關閉的時間，不過會視捐款狀況而定，目前專戶仍能接受捐款。

台中市消防局表示，除了專戶的善款之外，第六大隊南屯分隊長謝嘉益擅長繪畫，也與妻子王美容在南屯區公所辦畫展，意外發生後，謝也捐出6幅書畫作品，也在2天內完售，所得14萬餘元也都捐給兩位殉職的消防員家屬。