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獨／暖心！台中殉職消防員專戶開10天 湧入574萬善款

2019-10-14 14:52聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉3日凌晨支援大雅區工廠火警時，不幸殉職，各界悼念痛失兩名優秀消防員，也希望突然遭逢變故的家屬能獲得必要的協助，紛紛打電話到台中市消防局，希望能夠捐款，台中市消防局在4日時就有開設民間捐款專戶，讓願意協助家屬度過難關的善心人士，有一個捐款的管道。據查，截至今天下午1時為止，專戶已有574萬的善款。台中市消防局表示，帳戶尚無具體關帳時間，若各界仍願意提供協助，帳戶仍然可以接受匯款。

台中市消防局表示，截至今天下午1時為止的統計資料，一共有287筆的捐款紀錄，包括個人、公司行號、醫院等，總計有574萬元，捐款金額從200元至200萬元都有，帳戶從4日開設迄今才10天，就有近600萬元的善款，顯示台灣社會是一個充滿愛心的社會，急著想要幫助殉職消防員的家屬，提供實際的協助，帳戶會有關閉的時間，不過會視捐款狀況而定，目前專戶仍能接受捐款。

台中市消防局表示，除了專戶的善款之外，第六大隊南屯分隊長謝嘉益擅長繪畫，也與妻子王美容在南屯區公所辦畫展，意外發生後，謝也捐出6幅書畫作品，也在2天內完售，所得14萬餘元也都捐給兩位殉職的消防員家屬。

兩名殉職消防員的公祭將在明天上午在台中市生命禮儀館管理處崇德館辦理，而負責後事的華梵禮儀公司也全額吸收兩人的喪禮費用，讓家屬不用再為籌措喪禮費用而費神。

台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉在3日支援大雅工廠火警時殉職，台中市...
台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉在3日支援大雅工廠火警時殉職，台中市消防局開設捐款專戶，迄今已接獲574萬善款。圖／報系資料照
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