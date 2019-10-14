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南方澳漁民團體摃上要求道歉 李麗華：不需要

2019-10-14 14:22聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華日前指控外籍漁工吃喝拉撒睡都在船上，環境狹窄髒亂，床鋪甚至像睡棺材板等，引起蘇澳區漁會及漁民團體反彈，今召開記者會要求李麗華道歉；但李麗華說，不需要啦，又不只她一個人舉出案例，「怎會要我一個人道歉，這沒有道理」。

南方澳跨港大橋本月1日斷裂後，向來維護外籍漁工權益的李麗華日前接受媒體採訪，指漁工居住環境相當惡劣，還出示包括床、廁所髒亂等照片，漁工要鑽進小洞，才能夠進到自己睡的地方，大家擠在船艙睡覺，上廁所還要彎腰才能鑽進去，洗澡只能到岸邊接水洗澡，冬天太冷有人甚至兩個星期不敢洗澡，台灣政府和雇主難道不該好好善待外籍漁工？

言論一出，引爆漁民團體反彈，今天透過蘇澳區漁會召開記者會，怒喊「反霸凌」，要求李麗華為不當言論道歉，坐下來好好面對面溝通問題，否則不排除對宜蘭縣漁工職業工會發動抗爭及提告。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍及總幹事陳春生都親上火線，為漁民團體及船主發聲，宜蘭縣漁輪商業同業公會理事長林日成說，前年及大前年他被外籍漁工「罷工」兩次，出海24天到馬紹爾群島時，都還沒有捕到魚，漁工就說不做了，他沒辦法只好返航，這兩次讓他損失慘重，後來把船賣了，「漁工有人權，難道船主就沒有人權嗎？」大嘆漁工得罪不得。

縣漁民權益協會理事長吳逢玉說，為照顧外籍漁工，印尼信奉回教不吃豬肉，他都買現宰新鮮雞肉給漁工吃，自己也跟著吃，下船才有機會吃豬肉，後來他吃到看到雞肉就怕，每月供應4名漁工一箱雞蛋，漁工吃什麼他就跟著吃什麼。

「對待漁工像自己的兄弟一樣」，縣議員林棋山表示，船上睡的地方本來不能太寬，否則漁船一搖晃，人容易掉下床，台籍漁工也都是跟著這樣睡，並未特別苛刻外籍漁工，不能拿以前的個案以偏概全，「一竿子打翻一船人」。船主董燕山也說，如果真有像李麗華所言那麼差，為何他的漁工至少都跟了5年多，還有長達十幾年的，他們為何不換雇主？

針對休漁期間，俗稱「三腳虎仔」的扒網漁船船主，不給薪資一事，區漁會出示薪資單，否認李麗華不實指控。船東說，或許在多年前有這種狀況，但近年來即便在休漁期間都一樣會給漁工薪水；但李麗華強調，她跟阮神父都確實在5月間有接獲投訴案例，沒有以偏概全，她也無需道歉。

南方澳漁民團體摃上漁工職業工會秘書長李麗華，要求為不當言論道歉，但李麗華出示漁工...
南方澳漁民團體摃上漁工職業工會秘書長李麗華，要求為不當言論道歉，但李麗華出示漁工居住船上的照片說，她不需要道歉。 記者戴永華/攝影
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南方澳漁民團體摃上漁工職業工會秘書長李麗華，要求為不當言論道歉，但李麗華說，不需...
南方澳漁民團體摃上漁工職業工會秘書長李麗華，要求為不當言論道歉，但李麗華說，不需要道歉。 記者戴永華/攝影
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