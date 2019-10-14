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走鼻頭祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸?

2019-10-14 12:27聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

鼻頭角阿塱壹古道秘境，昨天傍晚傳意外，兩人被大浪捲走，造成女死男傷。他們兩人被打落海的照片今天曝光，生死一瞬間，太可怕了，但昨天就有人勸告他們別再往前走，為何不聽勸？留下許多問號。

今天早上，落海的兩人最後身影曝光，兩人貼著岩岸，大浪打來，有人倒下，另一人試圖去拉著另一人，海水已淹過半個人高。第二岸巡大隊也提供兩人落海畫面，漁船靠近救人，仍造成1死1傷。

鼻頭里長王坤吉說，陳姓男子與黃姓女子昨天一起來走鼻頭角祕境，路上有父子好心告訴他們，海邊浪大要往山上走，不知道為什麼兩人不聽勸往海坪走，沒多久，另一組人在山上涼亭，看到陳男黃女被浪帶出去，載浮載沉。

他接獲通報，馬上打電話拜託在漁港外的舢舨船，趕過去找人，再叫在漁港內的一艘舢舨船出去救援，漁民看到陳男黃女，把他們救上來，男的全身是傷還有意識，女的已無生命跡象。

今早兩人落海照曝光，實在太驚險了，為何不聽勸，硬要涉險往海邊走？留下許多問號。

瑞芳區長王坤南說，祕境雖然是自然礁石，不是步道，但整個是東北角風管處範圍，他下午一點會和里長去看現場，並通知新北觀旅局，也會通知東北角派人來，如果東北角風管處不處理，他先處理，會做簡易安全措施，把危險地方封鎖起來。

東北角風管處副處長吳建志說，遊客從鼻頭漁港走過去，現場有設警示牌，而且那是天然礁岩，不是步道。昨天浪大，有人勸告兩遊客不要再進去，他們還是往前走，很遺憾。他們會和新北市府和海巡討論加強巡邏，颱風警報發布時，這裡禁止進入，平時也會再提醒不要擅闖，走步道才安全。

陳姓男子與黃姓女子，昨天走鼻頭祕境，落海瞬間被拍到，實在太驚險了。圖／民眾提供
陳姓男子與黃姓女子，昨天走鼻頭祕境，落海瞬間被拍到，實在太驚險了。圖／民眾提供
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