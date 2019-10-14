腕力比賽骨折告業者 檢：傷者為求勝不放手 不起訴

2019-10-14 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



楊姓男子去年參加萬代福影城舉辦的「阿秋爸」腕力比賽挑戰賽，不滿業者未配置合格場地及裁判，致他右上臂腫痛、右肱骨粉碎性骨折，控告黃姓業者過失傷害，但檢察官查出楊為求勝而不願放手，並非現場未符合國際比賽規則，且腕力比賽受傷情形並非罕見，即使有裁判在場也難避免，遂以罪嫌不足處分黃姓業者不起訴。

26歲的楊男提告指出，黃男是台中市中區萬代福影城的負責人，而萬代福影城去年9月5日在該影城舉辦「阿秋爸」腕力比賽挑戰賽，但黃男疏於注意且未遵循腕力比賽的規則及常態性規範，也未配置合格的場地及裁判，致他參加比賽過程中受有右上臂劇痛、右肱骨幹粉碎性骨折等傷害。

黃姓老闆否認過失傷害犯行，辯稱「我沒有錯」，腕力比賽有無任何安全措施與楊男受傷無因果關係，有無設置裁判與受傷沒有因果關係，裁判不能預防受傷的發生，裁判是維持公平性及維持比賽秩序。 檢察官詢問「為何當時會受傷？」，楊回稱「算姿勢錯誤」；問「你的姿勢如何錯誤？」，楊回稱「就是身體已經歪掉了，我還不放手，所以才會斷掉」；問「為何不放手？」，楊回稱「我想要贏」，問「所以受傷是否是你的責任？」，楊回稱「是」。

檢察官再問「受傷後處理的情況」，楊回稱「立刻幫我叫救護車送醫院」；問「就算現場符合國際比賽的規格，你不放手還是會受傷？，楊回稱「是」。從而依楊所言，他之所以受傷因為他為求獲勝不願放手，而非現場未符合國際比賽規則所致，且於受傷後隨即送醫救治，難認有何處置不當，同時，中華民國腕力競賽規則明訂「比賽期間，一旦有參賽選手受傷的情況發生，選手在完成兩敗淘汰之前仍保留參賽資格，比賽進行中受傷視作輸掉一次」，足見腕力比賽受傷的情形並非罕見，即使有裁判在場亦難避免，