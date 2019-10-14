蔡依林門票傳黃牛詐財 女粉匯1萬2買特區一場空

2019-10-14 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



亞洲流行天后蔡依林今年底將舉辦6場「Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會台北站」，門票開賣當天就完售，網路陸續出現高價轉讓的黃牛票讓粉絲罵翻；不過有名陳姓女粉絲在臉書社團向人購買原價4900元最貴的位置，共2張匯了1萬2000元，不料賣家就消失無蹤，陳女昨天趕緊向警方報案。

左營警分局博愛四路派出所指出，陳女（22歲）本月12日晚間8點多，在臉書社團購買2張門票，當晚匯款完成就懷疑遭騙，昨天下午3點46分許來報案。

陳女報案指出，因蔡依林門票太過搶手，在官方售票沒搶到，她便至網路尋求門票，在臉書社團「五月天 蔡依林 陳奕迅 劉德華 BTS 彭政閔【讓票‧換票‧求票】」，看到原價4900元門票，賣家出價6000元，她購買2張，隨即ATM匯出1萬2000元，不料匯款後撥打對方電話關機，臉書也接著遭到封鎖。

警方已以詐欺案件受理，將從陳女提供賣家的臉書、電話及匯款帳號等資訊追查；警方認為，若收了錢就消失，恐觸犯詐欺罪嫌，不過待追查到這名疑詐財的賣家，需釐清究竟有無寄出門票。