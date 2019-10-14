影／酒後開友LEXUS載短裙妹 遇警心虛自撞號誌

2019-10-14 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市羅姓男子今天凌晨1時許，駕駛朋友的LEXUS休旅車載著一名女性友人，行經西區時，因闖紅燈被巡邏的警員發現，前往攔查，未料羅拒檢逃逸，警方尾隨在後，追逐不到200公尺，羅就自撞交通號誌，車頭凹陷，羅發現車頭冒煙時，還向警方表示「會燒起來，叫消防車」，警方協助通知消防車到場，經查無起火疑慮，羅因酒精濃度超標，被依公共危險罪移送。

據調查，羅姓男子（32歲）今天凌晨1時許在朋友住處飲用啤酒後，駕駛友人要價200萬的LEXUS休旅車NX300，載著一名穿著短裙女子要離開，行經西區日新街、西屯路時，因闖紅燈被警方發現，前往攔查，羅攔查不停逃逸，警方在後方追趕，羅在逃逸200公尺後，自撞西屯路、梅川東路的交通號誌，車頭凹陷、冒煙。

當時羅擔心休旅車起火，急得高喊「會起火，快叫消防車」，警方協助通知消防車到場，經勘查後，無起火疑慮，因休旅車已無法行駛，由羅通知拖吊車移置派出所進行後續處理。