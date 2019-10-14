金門野草火警再起 燃燒面積達一萬平方公尺

2019-10-14 11:05 中央社 金門縣14日電



金門進入東北風時節，加上近日天乾物燥，金沙鎮田埔水庫附近雜草野火從昨天燃燒到今天，面積達一萬平方公尺。縣消防局表示，現只剩零星殘火，起火原因及財物損失調查中。

金門縣政府消防局第二大隊大隊長陳參奇受訪表示，昨天下午獲報田埔水庫附近野草火警，立即派遣金湖、沙車組前往搶救，現場燃燒面積約一萬平方公尺，並往鵲山段一號（良金牧場）方向延燒。

擔任現場指揮官的陳參奇立即加派金城、金寧、水頭港消1車2人、金防部2車34人，並申請怪手2台支援搶救，另外有義消約10名支援，現場總計15車80人投入搶救。消防局長翁宗堯和副局長王世祿隨即趕到現場指揮搶救，金防部指揮官賀政等人也到現場指揮，全力協助救災。

陳參奇表示，鵲山段火勢緊鄰良金牧場，有建築物及牛隻，搶救更為不易；消防人員分別在田埔、鵲山部署多條水線，搭配國軍及怪手深入樹林搶救，極為艱辛；入夜後風勢更為強勁，能見度差、風力強勁，造成消防人員搶救危險，於是以怪手開闢防火線並搭配人員水線處理，持續搶救。

消防局表示，火勢在昨天下午控制，晚上近7時撲滅，但仍有許多殘火；今天只剩樹頭零星殘火，已無大礙。起火原因及財物損失由火災調查科調查中。

每年東北風時節，金門野草火警時有所聞，2年前料羅大火延燒面積達12.5萬平方公尺，相當15個足球場大，本地人記憶猶新。翁宗堯表示，東北風強勁，加上近日天乾物燥，呼籲民眾切勿隨意焚燒雜草垃圾、亂丟煙蒂，以免發生火災。