救難人員急流賭命尋人 缺裝備靠塞石頭才沒沖走

2019-10-14 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／即時報導



南投縣帖比倫瀑布溺水事件，救難人員冒險下水打撈遺體，但因裝備不足差點被急流沖走，最後在救生衣塞滿石頭增加重量，才完成救援任務。圖／讀者提供 分享 facebook 南投縣仁愛鄉帖比倫瀑布12日發生溺水意外，台南某國小馮姓總務主任落水失蹤，救難人員13日尋獲遺體，在打撈遺體時，3名救難人員穿著潛水衣奮勇救人，卻差點被湍急溪水沖走，靠著在救生衣內塞石頭，用增加重量抵銷水的浮力，才平安完成任務，但基本救生設備不足，讓救難人員冒險救人，民眾稱讚勇敢卻也感到不捨，希望政府重視，提供救難人員足夠裝備確保安全。

消防署特種搜救隊潛水訓練班前總教練尹德成說，搜救最重要的是預防「二度遇難」，國內高山激流潛水經驗不多，更應預防搜救人員遇險。尤其，當確認溺水者已經死亡，打撈遺體並非最急迫，應掌握水流或水域狀況，降低自然風險。

仁愛鄉帖比倫瀑布溺水案件發生後，消防局派出救難人員搜尋，終於在瀑布下游石縫中找到馮姓男子，但已無生命跡象。因為遺體在激流對岸救援不易，南投縣消防局派出潛水隊潛水救援。

南投縣潛水員不多，高山激流潛水經驗更少，第一次下潛3名救難人員每人身上配重10公斤，結果還是不夠，水面下水流湍急，3人置底後被水流拉扯，抱著石頭匍伏前進，接近溺者剩不到三公尺，水流更急，3人差點被激流沖走。

幸好，3人退到緩流區，在救生衣上能塞石頭就塞石頭，第二次潛水才將遺體拉上岸完成任務。但3人想起千鈞一髮，也直說「這次真的是生死與共，幸好祖靈保佑」。他們將救難經過寫在臉書，許多網友留言感謝，稱讚他們勇敢救溺，但也認為政府應重視基本救難設備不足問題，也有網友建議可買負重衣，增加潛水負重。

尹德成說，潛水負重應配備鉛帶，平時一條鉛帶約八公斤，如遇激流或大浪，最好配戴二至三條鉛帶增加負重，在救生衣塞石頭或手抱石頭，一遇緊急狀況，雙手不靈活更難應變。