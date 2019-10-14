救難人員急流賭命尋人 缺裝備靠塞石頭才沒沖走
南投縣仁愛鄉帖比倫瀑布12日發生溺水意外，台南某國小馮姓總務主任落水失蹤，救難人員13日尋獲遺體，在打撈遺體時，3名救難人員穿著潛水衣奮勇救人，卻差點被湍急溪水沖走，靠著在救生衣內塞石頭，用增加重量抵銷水的浮力，才平安完成任務，但基本救生設備不足，讓救難人員冒險救人，民眾稱讚勇敢卻也感到不捨，希望政府重視，提供救難人員足夠裝備確保安全。
消防署特種搜救隊潛水訓練班前總教練尹德成說，搜救最重要的是預防「二度遇難」，國內高山激流潛水經驗不多，更應預防搜救人員遇險。尤其，當確認溺水者已經死亡，打撈遺體並非最急迫，應掌握水流或水域狀況，降低自然風險。
仁愛鄉帖比倫瀑布溺水案件發生後，消防局派出救難人員搜尋，終於在瀑布下游石縫中找到馮姓男子，但已無生命跡象。因為遺體在激流對岸救援不易，南投縣消防局派出潛水隊潛水救援。
南投縣潛水員不多，高山激流潛水經驗更少，第一次下潛3名救難人員每人身上配重10公斤，結果還是不夠，水面下水流湍急，3人置底後被水流拉扯，抱著石頭匍伏前進，接近溺者剩不到三公尺，水流更急，3人差點被激流沖走。
幸好，3人退到緩流區，在救生衣上能塞石頭就塞石頭，第二次潛水才將遺體拉上岸完成任務。但3人想起千鈞一髮，也直說「這次真的是生死與共，幸好祖靈保佑」。他們將救難經過寫在臉書，許多網友留言感謝，稱讚他們勇敢救溺，但也認為政府應重視基本救難設備不足問題，也有網友建議可買負重衣，增加潛水負重。
尹德成說，潛水負重應配備鉛帶，平時一條鉛帶約八公斤，如遇激流或大浪，最好配戴二至三條鉛帶增加負重，在救生衣塞石頭或手抱石頭，一遇緊急狀況，雙手不靈活更難應變。
潛水最好兩人一組，一人開路擋住水流，與後方的輔佐員互相支援。但是激流中，空氣瓶或潛水面鏡容易被石塊擊中脫落，至少需要全面罩及乾式防寒衣，等專業設備，而在這些危險水域，光有運動休閒潛水證不夠，人員應受過並取得公共安全潛水員證照。畢竟水火無情，只有做好萬全準備，救難人員才不用賭命拚運氣。
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