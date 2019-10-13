男女走鼻頭角祕境被海浪捲走 當地里長疾呼快封閉

2019-10-13 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／新北報導



鼻頭角海岸有許多祕境，一對男女昨天在步道健行時遭大浪拍落海裡，造成一死一傷。 圖／林永盛提供 分享 facebook

一對男女昨天傍晚造訪東北角海岸鼻頭角祕境，疑因不清楚路況而往海坪方向走，沒多久就被海浪捲下海。鼻頭里長王坤吉接獲轉報，拜託舢舨救起兩人，女子已無生命跡象、男子插管搶救中；檢警將進一步釐清發生原因。

這處鼻頭角祕境，近年在網路上很火紅，媲美阿塱壹古道，許多人慕名前往。王坤吉說，這條祕境很危險，一邊通往山上、一邊通往海邊，走海邊碰到大一點的浪就會被捲走，走山上斷崖不慎摔下也會沒命，他不鼓勵遊客造訪，希望相關單位盡速封閉，不要再害命。

二○一三年十一月，廿六名樹林社區大學「步道美學課程」學員、家屬及講師走訪鼻頭角地質公園步道，在通過海蝕平台時遭遇三波大浪襲擊，造成八死、八傷，該步道後來封閉；檢方調查認定是颱風造成的長浪所引發的意外。這次出事地點和六年前不同，但王坤吉認為同樣都很危險，希望政府重視。

據調查，年約五十多歲的陳姓男子與黃姓女子昨天傍晚結伴走祕境，途中遇見一對父子，父子告訴他們要往山上走，但不知為什麼兩人往海坪方向走；沒多久，在山上涼亭休憩的民眾看到這對男女被浪帶出去，載浮載沉。

王坤吉接獲通報，馬上打電話拜託在漁港外的舢舨趕過去找人，再叫另艘舢舨出海救援。漁民很快找到兩人救起，陳姓男子全身是傷、還有意識，黃姓女子已無生命跡象。兩人被載回漁港後，消防人員立刻送醫，但黃女沒救回，陳則在基隆長庚醫院插管治療。

另外，昨天下午一點多，新北市富貴角老梅沙灘旁也有兩名釣客因大浪不斷拍打礁石而受困，海巡署第二巡防區人員攜帶救生裝備救援，協助兩人脫困。第二岸巡隊提醒，近日受「哈吉貝」颱風影響，岸際皆有長浪發生，民眾務必注意自身安全。