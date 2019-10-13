遭浪拍落海1死1傷 里長：鼻頭角祕境應該封閉

2019-10-13 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



網路上很火紅的鼻頭角祕境， 今天下午傳出一男一女健行時遭大浪拍落海意外，漁民與消防人員下海救兩人，仍傳出1死。圖／讀者提供 分享 facebook 近年在網路上很火紅的鼻頭角祕境，被媲美阿塱壹古道，許多人慕名而來，但今天傍晚傳意外。一男一女被大浪捲走，造成一死一傷。鼻頭里長王坤吉說，他叫漁船出海把載浮載沉的兩人救回來，這條秘境很危險，走海邊東北季風來浪大捲走沒命，走山上斷崖摔下也會沒命，應該封閉，不要再害命。

王坤吉說，陳姓男子與黃姓女子一起來走鼻頭角秘境，路上遇一對父子有心告知他們，浪大要往山上走，但不知道為什麼兩人往海坪走，沒多久，另一組人在山上涼亭，看到陳男黃女被浪帶出去，載浮載沉。

他接獲通報，馬上打電話拜託在漁港外的舢舨船，趕過去找人，再叫一艘舢舨船出去救援，漁民看到陳男黃女，把他們救上來，男的全身是傷還有意識，女的已無生命跡象。帶回漁港後，消防人員接手送醫，女患者送往瑞芳礦工醫院，男患者送往基隆長庚醫院救治。但黃女還是救不回來。

王坤吉說，鼻頭這條秘境，很多遊客來，往海邊走東北季風來浪大捲走會沒命，走山上都是斷崖摔下也沒命，他不鼓勵讓人進去走，應該封閉，不要再害命。

昨天下午1點多，新北市富貴角老梅沙灘旁則有釣客受困，海巡署第二巡防區指揮部獲報後前往救援，現場只見大浪不斷拍打礁石，兩名釣客受困其中，險象環生，海巡消防人員攜帶救生裝備救援，順利協助兩名釣客平安脫困。

第二岸巡隊表示，近日受「哈吉貝」颱風影響，岸際皆有長浪發生，民眾務必注意自身安全。