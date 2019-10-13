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娶烏克蘭老婆好幸福？台男曬擁吻照放閃：真的很爽

台南東山聖賢國小總務主任溺斃瀑布 校方：他超盡責

2019-10-13 19:43聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市東山區聖賢國小總務主任馮鐘緯，昨國慶連假前往南投縣仁愛鄉帖比倫瀑布，疑失足不慎落水遭捲入漩渦失蹤，今天下午尋獲遺體，消息傳出，校方震驚不已，鄰近學校師長也紅著眼眶說，這麼好的人怎麼會遭遇死劫！

47歲的馮鐘緯，家住台南下營區，曾在新營區新民國小等校服務，在聖賢國小擔任總務主任已有8年，是校長湯智仁相當倚重的學校行政團隊；多年前學校校舍耐震補強作業，馮鐘緯更是經常犧牲假日巡視校園，跟校方或工人討論施工流程，確保工程品質可說是用心良苦。

東山國小校長曹欽瑋、吉貝耍校長姜秋蘭也說，東山區校長對馮鐘緯都相當熟悉，平常馮也不厭其煩交換學校總務上心得，平常互動上就是很熱心的教育工作者，甚至月初還一起討論校務，沒想到竟是最後一別。

「昨晚得知消息徹夜難眠，最不想聽到的結果，還是發生了...」聖賢國小校長湯智仁今下午在臉書披露焦慮悲痛的心情，晚間受訪情緒低落說，馮鐘緯平常工作就是盡心盡責，有了他，學校相關總務都不必擔心，「這麼好的人，真的很意外，老天爺太殘忍了！」

「哈哈哈，快樂一整天！有沖繩海味啦啦啦～」馮鐘緯與妻子育有3女，兩名讀國小，老么就讀幼兒園，個性外向的他，熱愛戶外活動，閒暇時一家人出遊露營，臉書上本月3日 po上友人寄來的模型越野車，與友人還有俏皮對話，對照現況，更令人不捨。

不幸溺水身亡的台南市東山區聖賢國小總務主任馮鐘緯。圖／取自馮鐘緯臉書
不幸溺水身亡的台南市東山區聖賢國小總務主任馮鐘緯。圖／取自馮鐘緯臉書
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