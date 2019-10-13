訪南投帖比倫瀑布失足落水 國小師卡石縫溺斃

2019-10-13 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



台南市馮姓男子一行13人趁國慶連假前往南投縣仁愛鄉紅香部落遊憩，與友人探訪當地秘境帖比倫瀑布，疑因失足不慎落水遭捲入漩渦失蹤，同行友人見狀跳下水要救人卻因水勢湍急受困，昨經警消援救脫險，但馮今被尋獲時已溺斃身亡。

南投縣消防局指出，昨天下午4時許獲報，仁愛鄉紅香部落帖比倫瀑布有民眾溺水，還有1人被沖到對岸受困，當下隨即調派仁愛消防分隊到場救援，當地警方也派員到場協助，唯案發地點偏遠，光車程就逾1.5小時，抵達時山區天色漸晚。

而搜救人員昨到場後評估帖比倫瀑布現場，確認距離後約晚上8時許拋擲繩索和救生衣，直到9時11分才順利將受困者救回，因現場始終未發現馮男蹤影，且天色已暗、視線不佳，搜救人員只能收隊，今天則加派潛水隊逾10人加強搜救。

仁愛消防分隊表示，今上午10時派遣潛水隊下水搜尋，不到1小時就發現失蹤者，潛水員雖發現馮男被卡在石縫處，但因河底暗流太強，一游靠近就被沖走，救援難度高，經多次嘗試直到下午1時才將其從水底救出，但馮男已明顯死亡。