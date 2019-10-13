影／為殉職弟兄請命 消防員靜坐求修法

2019-10-13 17:27 攝影中心 記者 攝影中心 記者 曾原信 ／即時報導



消防員權益促進會今天於立法院群賢樓前，帶領多位消防員靜坐，希望下周消防法修法，可以避免如台中大雅鐵皮屋火警導致的消防員無謂的性命危險。

促進會理事長楊適偉表示，希望修法內容落實火場資訊公開，同時消防員重大死傷案件，基層消防員得參與調查，而面對過度危險的火場環境，消防員必須有退避權。