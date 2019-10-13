以為仇家找上門 無照少年慌張開車就跑釀連環撞
宜蘭兩派青少年日前唱KTV時發生口角，相約昨晚談判時一言不合又發生鬥毆，雙方均有人掛彩，送醫急診時又遇上，其中沒有駕照的游姓及李姓少年以為仇家找上門，開了休旅車就跑，慌慌張張在巷弄裡發生連環撞，擦撞一輛轎車及五輛機車受損，還撞倒住戶圍牆。警方出動快打部隊，帶回20名涉案男女，訊後依法送辦。
由於事發在昨晚7點多，又是醫院附近的住家密集區，車輛重大撞擊聲嚇壞附近住戶，紛紛跑出來查看究竟，一度誤以為游姓及李姓少年被追殺。
羅東警分局今天說明案情，並沒有追逐情事，而是叫囂的雙方有人受傷分別送往聖母與博愛醫院逕而相遇，又因肇事駕駛技術未臻熟稔，且一時緊張，遂導致車輛失控擦撞路旁圍牆及汽機車，涉案的20人中半數是未成年，也有兄弟檔及姐弟檔，現場查扣球棒、棍等器械，全案訊問後，依違反社會秩序維護法、傷害等罪嫌送辦，未成年者依少年事件處理法移送。
警方調查，兩派人馬原本也認識，日前唱KTV時發生口角，相約昨傍晚在冬山鄉某宮廟前談判，雙方聚集20餘人一言不合，互相鬥毆造成數人受傷，分別送往羅東聖母醫院及博愛醫院急診，結果在急診室門口又遇上，17歲游姓少年及16歲李姓少年誤以為仇家找上門，無照的游晚間7時許開了休旅車就跑，未料駕駛技術不精，在附近100公尺的巷弄裡連撞1輛轎車、5輛機車，所幸無人受傷。
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