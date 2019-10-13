以為仇家找上門 無照少年慌張開車就跑釀連環撞

2019-10-13 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



以為仇家找上門，無照的游姓少年慌張開了車就跑，卻造成連環撞，還撞倒住戶圍牆。 圖／讀者提供 分享 facebook 宜蘭兩派青少年日前唱KTV時發生口角，相約昨晚談判時一言不合又發生鬥毆，雙方均有人掛彩，送醫急診時又遇上，其中沒有駕照的游姓及李姓少年以為仇家找上門，開了休旅車就跑，慌慌張張在巷弄裡發生連環撞，擦撞一輛轎車及五輛機車受損，還撞倒住戶圍牆。警方出動快打部隊，帶回20名涉案男女，訊後依法送辦。

由於事發在昨晚7點多，又是醫院附近的住家密集區，車輛重大撞擊聲嚇壞附近住戶，紛紛跑出來查看究竟，一度誤以為游姓及李姓少年被追殺。

羅東警分局今天說明案情，並沒有追逐情事，而是叫囂的雙方有人受傷分別送往聖母與博愛醫院逕而相遇，又因肇事駕駛技術未臻熟稔，且一時緊張，遂導致車輛失控擦撞路旁圍牆及汽機車，涉案的20人中半數是未成年，也有兄弟檔及姐弟檔，現場查扣球棒、棍等器械，全案訊問後，依違反社會秩序維護法、傷害等罪嫌送辦，未成年者依少年事件處理法移送。