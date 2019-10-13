老翁誤踩油門撞死妻 獨子與鄰居合力抬車拉出母親痛哭

2019-10-13 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



死者兒子也在事故現場，蹲在地上呼喊著遭車子捲入車底的母親。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄旗山發生鄭姓老翁撞死妻子意外，事發時鍾家車庫打不開，鄭姓老翁獨子到場協助，親眼目睹母親被車子捲入車底，多人情急下合力抬起休旅車，鄭家獨子抱起母親當場痛哭。鄰居說，一連串巧合導致意外發生，夫妻兩人結褵超過50年，發生此事令人遺憾。

警方指出，本月11日傍晚，82歲鄭姓老翁攜妻抵達住家後門車庫門口，疑似誤踩油門，失控往前衝撞鄭妻導致妻子送醫不治。

鄰居說，旗山區82歲鄭姓老翁攜妻出門送貨，返家時恰巧自家車庫車門無法用遙控器開啟，打電話請兒子來開門，鄭翁逆向停車等待兒子到場，妻子也下車從車頭走向路旁，兒子抵達時恰巧看見車子往前急速衝撞位在車頭的母親。

隔壁雜貨店張姓老闆目擊事發過程，他說，當時多人在店內聽見巨大聲響，衝出門發現老太太已經在車輪下，鄭家獨子在車旁呼喊，當時等不及救護車到來，7、8人合力使勁抬起車子，並由鄭姓老翁的兒子將母親拉出車底，鄭妻沒有意識，老翁兒子抱著母妻痛哭。