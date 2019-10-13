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老翁誤踩油門撞死妻 獨子與鄰居合力抬車拉出母親痛哭

2019-10-13 16:49聯合報 記者徐白櫻／即時報導

死者兒子也在事故現場，蹲在地上呼喊著遭車子捲入車底的母親。記者徐白櫻／翻攝
死者兒子也在事故現場，蹲在地上呼喊著遭車子捲入車底的母親。記者徐白櫻／翻攝
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高雄旗山發生鄭姓老翁撞死妻子意外，事發時鍾家車庫打不開，鄭姓老翁獨子到場協助，親眼目睹母親被車子捲入車底，多人情急下合力抬起休旅車，鄭家獨子抱起母親當場痛哭。鄰居說，一連串巧合導致意外發生，夫妻兩人結褵超過50年，發生此事令人遺憾。

警方指出，本月11日傍晚，82歲鄭姓老翁攜妻抵達住家後門車庫門口，疑似誤踩油門，失控往前衝撞鄭妻導致妻子送醫不治。

鄰居說，旗山區82歲鄭姓老翁攜妻出門送貨，返家時恰巧自家車庫車門無法用遙控器開啟，打電話請兒子來開門，鄭翁逆向停車等待兒子到場，妻子也下車從車頭走向路旁，兒子抵達時恰巧看見車子往前急速衝撞位在車頭的母親。

隔壁雜貨店張姓老闆目擊事發過程，他說，當時多人在店內聽見巨大聲響，衝出門發現老太太已經在車輪下，鄭家獨子在車旁呼喊，當時等不及救護車到來，7、8人合力使勁抬起車子，並由鄭姓老翁的兒子將母親拉出車底，鄭妻沒有意識，老翁兒子抱著母妻痛哭。

鄭姓老翁白手起家成立農機行，生意興隆，獨子也在家幫忙，老翁身體狀況還不錯，常到鄰居家走動。目擊者說，老翁平常少開這輛轎車，恰巧車庫打不開才逆向停車，要倒車時不慎入錯檔，踩油門發生意外後嚇到來不及踩剎車，直至碰撞貨車後才打住，可能對車子性能較不熟悉發生憾事。

意外發生後，多人合力抬起車子，鄭姓老翁的兒子將母親從車底拉出之後抱著痛哭。記者徐...
意外發生後，多人合力抬起車子，鄭姓老翁的兒子將母親從車底拉出之後抱著痛哭。記者徐白櫻／翻攝
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82歲鄭姓老翁的住家屬狹長形建物，後方是車庫、前方是住家，發生地是後方車庫，疑在...
82歲鄭姓老翁的住家屬狹長形建物，後方是車庫、前方是住家，發生地是後方車庫，疑在倒車入庫時不慎錯把R檔打成D檔釀禍。記者徐白櫻／攝影
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旗山鄭姓老翁白手起家開設農機行，事發後十分自責，喃喃自語說還有很多地方沒帶妻子去...
旗山鄭姓老翁白手起家開設農機行，事發後十分自責，喃喃自語說還有很多地方沒帶妻子去玩。記者徐白櫻／攝影
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