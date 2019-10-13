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三義老婦人中餐吃飯不見人影 不幸溺斃埤塘

2019-10-13 15:43聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉西湖村80歲傅姓老婦人今天上午沒有異樣，中午要吃飯時卻不見人影，家人在附近找尋，下午1點半左右發現她在菜園旁的埤塘溺水，苗栗縣政府消防局據報，人車趕往急救，老婦人已失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術，警方初步調查，老婦人的拖鞋留在岸邊，可能洗手或是東西，疑似失足落水，案由警方進一步處理中。

苗栗縣三義鄉80歲傅姓老婦人今天中午疑似失足落水溺斃，拖鞋留在岸邊。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉80歲傅姓老婦人今天中午疑似失足落水溺斃，拖鞋留在岸邊。圖／民眾提供
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苗栗縣三義鄉80歲傅姓老婦人今天中午疑似失足落水溺斃，拖鞋留在岸邊。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉80歲傅姓老婦人今天中午疑似失足落水溺斃，拖鞋留在岸邊。圖／民眾提供
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苗栗縣溺水

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