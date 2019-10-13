台3線嘉義段少年騎士墜谷身亡 初步研判自撞

2019-10-13 14:59 中央社 嘉義縣13日電



台3線323公里處嘉義縣路段昨天發生賴姓少年騎機車墜谷意外，送醫急救仍不治；檢警今天相驗，從死者友人的行車紀錄器看見擦撞護欄瞬間，且前後無其他車輛，研判是自撞。

嘉義縣消防局昨天下午接獲報案，台3線323公里處（番路鄉公田五號橋路段）發生車禍，有一名騎士墜谷，救護車趕抵發現騎士跌落深度約20公尺的橋下，消防人員將騎士賴姓少年吊掛上來，緊急送醫急救，仍宣告不治。

檢察官上午會同法醫、警方相驗，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，賴姓少年9月剛滿17歲，目前就讀高二，昨天與其他2名朋友分別騎機車從高雄準備前往嘉義。

蔡英俊指出，賴姓少年的2名友人分別騎在前後方，行經台3線公田五號橋路段左轉彎時，他的前方友人有聽到撞擊聲回頭看，就只看到機車倒在橋邊，人已經不見，而後方友人到場時，往橋下看，發現賴姓少年已倒臥在谷底。

蔡英俊說，死者前方友人有行車紀錄器，鏡頭有照到機車後照鏡，隱約可以看到死者機車擦撞護欄的瞬間，且當時前後無其他來車，初步研判是自撞。賴姓少年的父母在國外，已準備趕回國的途中，對於檢警的事故說明後，並無異議。

嘉義縣中埔分局四組組長蔡政亨表示，台3線嘉義路段彎道多，是機車族壓車過彎的熱點，不過，容易跨越雙黃線擦撞對向車輛或是失控自撞山壁，為避免類似事故再度發生，常不定時、不定點取締超速與跨越雙黃線違規，並會同環保局、嘉義區監理所人員稽查排氣管音量。