花蓮市區火災燒毀6戶 財損5百萬以上

2019-10-13 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮市區公園路昨天發生火災，共燒毀6戶7間店家，花蓮縣消防局初估共約燒毀550坪，包括公園路5戶每戶皆約30坪，被波及中山路千田運動廣場約400坪，財損500萬元以上。消防局火調科人員前往火場採證，釐清起火點及事故發生原因。

消防局火調科長吳泰濬表示，因公園路的店家幾乎是木造屋，需要清理火場磚牆上倒榻物，才能找起火點及起火原因。

朱姓受災戶說，樓下的電腦和收藏的紙牌因救火都泡水，樓上出租房間也被煙薰，可能也沒辦法住人，現在想都不敢想損失究竟有多少。

花蓮市民族里長張東耀說，每一個住戶損失嚴重，除了德利食品囤貨損失慘重，更延燒到運動用品店，可能損失上千萬元左右，消防局火調科也都到現場進一步了解，會協助住戶趕快恢復原貌，看是要重建或是需要幫忙會全力協助。現在有一個90幾歲的阿嬤，還有運動用品店老闆和兒子，都由花蓮市公所協助安置在飯店。花蓮市公所目前收容3戶共6人，後續持續協助申請相關救助。

在被燒毀店家中，其中一間「金葫蘆彩券行」被燒毀，位於對面的「有錢真好彩券行」老闆朱陳復今主動捐出一日所得給受災的彩券行。朱陳復說，若店裡在1年內開出頭獎，會再捐100萬給受災店家，希望雪中送暖，幫助受災戶早日重建。