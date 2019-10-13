秘境賞夜景迷「航」驚魂 女：險些成女屍主角

2019-10-13 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



台中市林姓、廖姓男女朋友趁著國慶連續假期，昨天晚上開車計畫到苗栗縣銅鑼鄉雙峰山慈惠堂，俯瞰觀賞國道1號車流夜景，車子導航「雙峰山」，不料引導到銅鑼鄉山區小路，且越來越偏僻，研判可能走錯路，倒車時又不慎左前輪陷落路旁山溝動彈不得。

現場附近沒有人家，又沒有路燈一片漆黑，手機訊號時有時無，兩人靠著微弱的訊號，昨晚6點40分左右向「110」求助，苗栗警察分局雞隆派出所接到通報，所長徐瑞榮率研判可能位置，率員警約10分鐘趕到，廖女看到救星，大聲喜極而泣。

徐瑞榮等人到現場察看，情商在地挖土機司機人、機上山，協助車子脫困，廖女還在臉書社團「爆廢公社」PO文感謝警方即刻救援，不然「差點成為雙十節女屍主角」。

PO文說，原本要去看苗栗秘境雙峰山，結果導航整個導到另一邊的路，車輪不小心卡進土裡整個卡死，一個不小心就會翻覆山谷，緊急打電話報警，因為很深山訊號微弱，有時甚至完全沒有，最後依靠著微弱訊號報案，還好警察平日真的很常巡邏，「我們一講，他就大概知道在哪裡了，很感謝！」