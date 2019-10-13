影／高山派出所黑狗協勤 會幫警顧測速儀

2019-10-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



國慶連假期間，大量遊客湧入台中市和平區各風景區，台7甲線路段風景秀麗，但路段狹小蜿蜒，和平警分局勝光派出所長大的小黑犬「壯壯」跟隨員警在51公里附近易肇事路段執勤，小黑犬「壯壯」盡忠職守、駐守儀器，不時左、右觀察，車速太快還會站起來執勤認真！居民已熟悉壯壯，遊客覺得可愛又新鮮。

壯壯從小在勝光派出所長大，與員警為伴。國慶連假，勝光所全台中海拔最高（約2285公尺)處設機動測速照相儀實施科技執法，壯壯乖乖守護儀器。

和平警分局為疏導車流與防制交通事故，在易肇事路段及人潮、車潮聚集地區增派警力交通疏導，包括一、雪山路往大雪山森林遊樂區的「橫嶺山隧道」因車道狹窄只能單向通行，且隧道西端為「橫嶺山步道」入口，隧道東端是著名的「鳶嘴山登山口」，連假期間車潮瞬間湧入超過道路負荷，易成交通瓶頸。

二，台8線22.5公里大甲溪發電廠（東關路、天輪巷口）因知名地方特產白冷冰棒丶肉包等吸引遊客駐足參觀購買，常造成車流回堵。

三、谷關台8線東關路一段與分校巷路口，路幅狹窄會車不易，造成幹道車流停滯，員警設置交通錐，啟動分校巷雙向分流管制，紓解車潮。

四、另大量遊客由花蓮縣、南投縣、宜蘭縣進入梨山風景區觀光旅遊，因花蓮縣境關原加油站整修，除台8線車流量大外，亦造成梨山加油站營業時段加油車輛大排長龍。