影／安全帽缺一頂順手偷 高畫質監視器拍得一清二楚

2019-10-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市豐原區連姓男子是監視器業者，11日晚間6時許，有四名疑似少年分騎兩輛騎車經過他的住處，引發聲響，一名未戴安全帽的少年下車，走到他停在住處門口的機車前，隨手拿走安全帽，連當時在家，全都透過監視器發現，連奪門而出時，四名少年已騎車逃逸，連將監視器發布到臉書社團上，還留言「小朋友們，找錯人了，我做監視器的」，隨後也引發網友熱議；台中市豐原警分局表示，已聯絡車主，但車主尚未到案說明，全案將依竊盜罪偵辦。

連在案發後也將監視器畫面貼到臉書社團《爆廢公社》，並留言「小朋友們，你們找錯人了，我做監視器的餒，原始檔是很清晰的」，引來六千多名網友按讚，紛紛留言「這畫質真猛，拿來認賊一點問題都沒有...」、「請報警，替地方除害」、「傳說中的太歲爺上動土？」、「笑翻」。

台中市豐原警分局翁子所表示，11日晚間6時許，豐原區豐年路139巷內發生一起安全帽竊盜案，屋主發現後第一時間向警方報案，並提供監視器畫面，目前警方已鎖定犯嫌，循線追緝中。

警方表示，報案的連姓男子是監視器業者，11日晚間在家休息時，從監視器看到有4名年輕男子騎乘2輛機車，行經家門口，其中1名未戴安全帽的男子自行拿起連男放在自家機車上的安全帽，隨即揚長而去。連發現時，立即向屋外追去，可惜為時已晚，所以帶著監視器影像報警，目前警方已鎖定特定對象，將通知其到案說明。