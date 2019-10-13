高雄國慶女寶寶臍帶撕裂 疑遭生母自行扯斷

2019-10-13 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



一名國慶女寶寶昨天被人棄置在高雄市大樹區一戶民宅後門，身上臍帶尚未脫落，長達10公分的臍帶沒有整齊傷口，疑似是生母自行撕裂產下。義大醫院表示，女嬰到院時體溫與血壓稍偏低，情緒很穩定、不太哭鬧，仍在加護病房觀察中。此外，高市社會局也呼籲女嬰家屬盡快出面。

昨天上午11點多，高市大樹區一名老伯準備去後院收衣服，鐵門打開就發現一名女嬰躺在自家後門地面，女嬰全身赤裸，身上有樹葉與螞蟻，腹部與背部還有擦傷傷口，通報轄區員警處理。

義大醫院發言人陳文旭表示，女嬰身長50公分、體重2790公克，研判有足月出生，皮膚腹部與背部有淺淺的擦傷傷口，身上有螞蟻爬動，到院時體溫與血壓稍偏低，不過臍帶血液已經凝固，研判出生日應為到院前2天左右，院方給予血液灌注與升壓劑，目前情況尚可。

院方發現，女嬰臍帶長達10公分左右，長度比較長一點、傷口也不整齊，研判是撕裂斷的，一般醫院處理的臍帶通常是2公分以內、會有整齊傷口，所以研判生母可能自行生產。

高市社會局家防中心主任李慧玲表示，女嬰身上沒有明顯特徵，臍帶尚未脫落，醫院推估一至兩天出生；昨天至今未接獲相關訊息，呼籲父母要勇於承擔照護責任，若有困難要尋求社會局協助。