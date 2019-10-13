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登山客跌落司馬庫斯邊坡 警與山青抬擔架走七公里救人

2019-10-13 10:17聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉司馬庫斯3.5K處，昨天8點28分早上有登山團成員因體力不支，不慎滑落到十公尺深邊坡坎底，領隊緊急報警，警方緊急出動，部落4名山青馬不停蹄的奔往崎嶇陡峭、山路狹窄濕滑的碎石山路中，合力以輪流抬擔架方式原路重返，往返徒步走7公里，11點終於將傷者送至登山口。

警方指出，昨天早上8點28分泰崗派出所接獲110通報，位於司馬庫斯3.5K處，有高雄登山團成員因體力不支，不慎滑落到十公尺深邊坡坎底，領隊表示成員受傷嚴重急需救援。所長劉約忠研判事態嚴重，立即指派警員李政穎、林秦宇火速趕往，自己擔任聯繫救援單位與狀況回報。

雙警驅車於9時27分許趕抵登山口，緊接著與4名山青馬不停蹄的奔往崎嶇陡峭、山路狹窄濕滑的碎石山路中，終於再10時許抵達求救地點，合力將年近70劉姓傷者固定擔架後抬至路面，由於劉姓民眾頭部受創嚴重，現場血流不止近乎昏迷狀態，雙警與泰雅山青基於救人時間寶貴，隨即以輪流抬擔架方式原路重返，再行經2公里後由司庫族人以搬運車接駁。

為防高低起伏造成傷者擔架滑落，雙警沿路緊跟該車，不時以雙手托扶，總計在司庫原始山林中往返徒步走了7公里，終於在11時許將傷者送至登山口，由119救護車送至榮民醫院新竹分院急救，順利獲救於醫院觀察中。

雙警事後表示，抬救過程中，路過登山客紛紛表示關心，並不斷向雙警及山青高喊加油打氣，讓他們非常感動受用，一鼓作氣將傷著送至登山口，直至目睹傷者隨同救護車安全離去，救援小組成員早已汗流浹背、筋疲力竭。但大家共同的信念就是「救人第一」，任何的辛苦也都是值得的。

警方緊急出動，部落4名山青馬不停蹄的奔往崎嶇陡峭、山路狹窄濕滑的碎石山路中，合力...
警方緊急出動，部落4名山青馬不停蹄的奔往崎嶇陡峭、山路狹窄濕滑的碎石山路中，合力以輪流抬擔架方式原路重返。圖／警方提供
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往返徒步走7公里，11點終於將傷者送至登山口。圖／警方提供
往返徒步走7公里，11點終於將傷者送至登山口。圖／警方提供
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新竹救護車司馬庫斯

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