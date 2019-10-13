調監視器查「影展嗆韓女」 警：確保對方安全

2019-10-13 10:13 中央社 高雄13日電



高雄市長韓國瑜10日出席高雄電影節開幕式遭一名戴口罩女子嗆聲，傳出警方當天調閱現場監視器追查對方行蹤，警方今天說，此舉是為確保對方安全，對方離開會場後就沒再過問。

韓國瑜10日傍晚至高雄市立圖書總館8樓參加2019高雄電影節開幕式，韓國瑜致詞時台下一名女子戴口罩大聲嗆問韓國瑜為何開幕片「火口的二人」不能在中國播映「沒有言論自由嗎？」後隨即被工作人員帶離現場。

一名影展工作人員事後在個人臉書爆料當天事發過程指出，警方當時來電詢問當天口罩女去處，這名工作人員回說「她沒看電影回家了」，但警方進一步追說「監視器看到她在8樓繞來繞去，然後人就不見了」想知道口罩女從哪離開。

這名工作人員說，「為什麼要知道她怎麼離開？為什麼要看監視器？」當下請警方注意，「台灣是法治社會，透過監視器去尋找他人行蹤，如果不是她自願提出，或是沒有人因為她提問而告她，警察不應該主動調閱監視器查詢她下落」。

前鎮警分局對此表示，當天這名嗆韓女子當場全程戴口罩自行離開現場時，隨即被工作人員、民眾及媒體10多人包圍並一路尾隨，由於她沒有任何犯罪行為，警方沒立場上前盤查，加上她沒有要求警方保護，警方只能在外圍關心對方人身安全。

警方指出，警方影展現場維安人員隨後在市圖總館8樓監視器發現這名嗆韓女子一度在8樓會場外繞來繞去，隨後離開8樓，經向主辦單位查詢確認她安全離開，就沒再過問。

警方強調，警方調帶辦案都有一定法定程序，這名嗆韓女子沒有犯行，也沒有人提告，警方不可能任意調帶追查對方行蹤；警方當天監看現場監視器並詢問主辦單位是為確保對方安全離開，並非追查對方身分及行蹤。

高雄影展由高雄市文化局主辦，文化局主任祕書劉秀英也表示，警方來電調帶追查嗆韓女子行蹤一事她一無所悉，直到看蘋果日報電子報報導才知，不知消息來源從何而來。