這間派出所收到神秘卡片 要警察「保護地球安全」

2019-10-13 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市第三警分局立德所8日收到收到郵差送來一封神祕的信封袋，當時值班警員疑惑，打開後發現是轄內某幼兒園師生寄來的感謝卡，裡面有學童以注音符號寫的感謝話語，也有學童用簡單、可愛的繪圖，向警表達感謝，也有學童逗趣的寫下要警察「保護地球安全」，讓警莞爾。台中市第三警分局表示，立德所的同仁看到卡片後，心中滿滿的溫暖，感謝幼兒園師長、學童的肯定，將繼續在工作崗位，為治安努力。

台中市第三警分局立德所表示，原來信件是幼兒園教師為讓學童更加認識社區的人事物，舉辦了「社區趴趴GO」的課程，透過與社區接觸，學童才知道社區的經營發展是由很多人努力而成，於是讓學童透過討論，選出心中最有感的職業「警察」，親手繪製卡片，畫出自己心中警察的形象，由老師將卡片寄出以向警方表達謝意。

台中市第三警分局表示，卡片有圖畫，也有注音符號，有學童寫下「謝謝警察抓小偷、保護地球和平」、「謝謝你們辛苦的照顧我們，幫忙抓壞人、指揮交通和到處巡邏，讓我們的生活不會亂七八糟」，童言童語表達感謝的方式，讓看到卡片的同仁除了感動外，也莞爾一笑。