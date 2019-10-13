台東三和膠笩陸上翻覆 今晨一女子被壓死

2019-10-13 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



台東縣太麻里三和村今天早上發生膠筏陸上翻覆意外，一女子被壓死亡。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

今天上午06時03分，台東縣太麻里三和村小漁港發生船筏壓死人意外，晨起村民報案，指稱發現一女子遭膠筏壓臥在地，臨近的三和安檢所官兵立即派員前往救援，並通報美和派出所、知本消防隊派員前往協助，女子已死亡，事故原因侍調查。

海巡署東部分署第13大隊表示，今天早晨6時19分，由海巡、警消配合吊車將翻覆膠筏吊起，知本消防隊救護人員檢查被壓女子生命跡象，確認無呼吸心跳，判定死亡，人員身分由美和派出所警員協助確認，再通報家屬確認，並請檢察官相驗。