影／花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

2019-10-12 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／即時報導



花蓮市區最精華的金三角商圈，下午3時41分驚傳大火，因現場有多棟木造房屋，大火來得既猛且快，已延燒90分鐘，目前至少延續公園路、中山路共8戶，消防人員仍在努力射水試圖控制。

「看到心都要跳出來」受災戶張先生在公園路開藝品店，下午返家看到冒出大量濃煙，嚇了一大跳，還好在家的妻子平安逃出來。他說，在這裡住了30幾年，店內有許多珍貴石藝品，損失難以估計。

花蓮市長魏嘉賢、在地的民族里長張東耀，第一時間趕往關切；現場也有許多民眾圍觀。