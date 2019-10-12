親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

禍不單行！日本千葉縣颱風來襲 又遇規模5.7地震

花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

影／花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

2019-10-12 17:37聯合報 記者王燕華／即時報導

花蓮市區最精華的金三角商圈，下午3時41分驚傳大火，因現場有多棟木造房屋，大火來得既猛且快，已延燒90分鐘，目前至少延續公園路、中山路共8戶，消防人員仍在努力射水試圖控制。

「看到心都要跳出來」受災戶張先生在公園路開藝品店，下午返家看到冒出大量濃煙，嚇了一大跳，還好在家的妻子平安逃出來。他說，在這裡住了30幾年，店內有許多珍貴石藝品，損失難以估計。

花蓮市長魏嘉賢、在地的民族里長張東耀，第一時間趕往關切；現場也有許多民眾圍觀。

有目擊者指出，起火點疑似在公園路一家已歇業的服飾店，不過，起火原因仍待火勢熄滅後進一步鑑定。

花蓮市區最精華的金三角商圈，下午驚傳火警，因現場有多棟木造房屋，火勢延燒1個半小...
花蓮市區最精華的金三角商圈，下午驚傳火警，因現場有多棟木造房屋，火勢延燒1個半小時仍未控制。記者王燕華／攝影
分享
花蓮市區最精華的金三角商圈，下午驚傳火警，因現場有多棟木造房屋，火勢延燒1個半小...
花蓮市區最精華的金三角商圈，下午驚傳火警，因現場有多棟木造房屋，火勢延燒1個半小時仍未控制。記者王燕華／攝影
分享
花蓮市區最精華的金三角商圈，下午驚傳火警，因現場有多棟木造房屋，火勢延燒1個半小...
花蓮市區最精華的金三角商圈，下午驚傳火警，因現場有多棟木造房屋，火勢延燒1個半小時仍未控制。記者王燕華／攝影
分享

大火

相關新聞

花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

2019-10-12 16:21

男駕車拋錨致塞車 派出所長徒手推車解圍

2019-10-12 16:03

影／阿公失足掉落5米深水溝 勇孫下水拉人等待救援

2019-10-12 16:03

影／台灣船長千浬外中風 海巡艦狂奔4天救援

2019-10-12 15:47

永安漁港民眾落海 海巡消防齊力救援

2019-10-12 15:43

連假入住山區民宿疑不熟路況翻覆邊坡 1歲女嬰輕傷

2019-10-12 15:31

雙十連假再驚傳車禍 雲林兩車對撞8人輕重傷

2019-10-12 13:52

用「偵查不公開」要民眾臉書撤文 警：將檢討改進

2019-10-12 13:39

員警遇聽語障人士求助傻眼？ 英文卻派上用場

2019-10-12 13:33

影／宜蘭救人接力！他救人溺水 士兵與教練又救回他

2019-10-12 12:56

新北捷三鶯線工程傳爆炸 疑似為發電機過熱起火

2019-10-12 12:52

「摸一下海龜代價可能是30萬」 網友讚爆海巡署長臉書

2019-10-12 12:49

目睹「偷車賊被逮還衝撞警車 」 民眾直呼：是電影情節

2019-10-12 12:20

車頭強碰對決 機車騎士噴飛、汽車頭凹陷

2019-10-12 11:13

國道1號北上45.8K車禍 硫酸槽車灑出硫酸

2019-10-12 10:02

不爽雙十國慶？碧潭橋上24支國旗遭折斷插水溝

2019-10-12 09:57

移民署大規模遣返322名非法外來人口 越南籍人數最多

2019-10-12 09:24

基隆嶼傳意外遊客走步道摔骨折 海巡馳救援送醫

2019-10-12 08:55

騎士撞擋風玻璃再彈飛 男駕駛肇事嚇傻

2019-10-12 00:22

飆速搏命 易出事路段成重機墳場

2019-10-12 00:14

重機走險關 資深車友點出要命心態

2019-10-12 00:09

重機奪命！肇事死亡率 高出普通機車8倍

2019-10-11 23:59

金門警力增額遭質疑抹黑 警局網路澄清反擊

2019-10-11 18:05

老翁騎車經捷運出口肇事 輪椅人士20天後呼吸衰竭亡

2019-10-11 16:53

影／女子疑遇恐怖情人 前男友涉違反保護令函送

2019-10-11 16:04

影／汽車被潑漆、輪胎頻遭刺 她懷疑：恐怖前男友教唆

2019-10-11 15:57

影／愛車進廠保養 代步車下國道匝道口竟成火燒車

2019-10-11 14:51

尖石鄉猴子走捷徑攀爬電線桿採香蕉 不慎觸電身亡

2019-10-11 14:41

影／宜蘭婦人吃百頁豆腐哽到命危

2019-10-11 14:25

國道上午4起追撞事故 各回堵3公里影響車流

2019-10-11 14:10

把狗打到吐血！鄰居嫌隙 男子打狗出氣還恐嚇毀損

2019-10-11 13:34

不滿煮菜油煙味飄進房 保全搬瓦斯鋼瓶縱火燒屋

2019-10-11 13:12

桌遊餐廳攬客出新招 客人玩德州撲克 贏錢可抵餐點

2019-10-11 13:01
看更多

熱門文章

誰才是媽媽？超正母女3人合照再瘋傳 一票網友猜錯

2019-10-11 21:04

影／警犬訓練所爆虐狗 施虐訓犬師道歉：我不配做人

2019-10-11 22:10

花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

2019-10-12 16:21

不爽雙十國慶？碧潭橋上24支國旗遭折斷插水溝

2019-10-12 09:57

影／板橋香品店大火竄燒2、3樓 女子受困頂樓獲救

2019-10-11 19:45

男子搭訕酒醉女 女子豪氣答應續攤下場是回不了家

2019-10-12 07:44

「房間給其他人了！」 訂連假民宿被突然換房傻眼：品質差超多

2019-10-12 10:44

影／花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

2019-10-12 17:37

遲遲未見外送員…他好奇定位驚覺在這 網友笑：快報警阿

2019-10-12 11:29

影／宜蘭救人接力！他救人溺水 士兵與教練又救回他

2019-10-12 12:56

移民署大規模遣返322名非法外來人口 越南籍人數最多

2019-10-12 09:24

獨／工程師「協助辦案」當車手 被騙百萬積蓄還遭法辦

2019-10-11 23:53

重機奪命！肇事死亡率 高出普通機車8倍

2019-10-11 23:59

上百顆小白球飛出砸爛屋頂 知名高爾夫球場判賠百萬

2019-10-12 12:10

空難餘波！澎湖婦向破產興航索賠 卻因這理由吞敗訴

2019-10-12 15:48

人妻衝動嘿咻懷孕生女 她盼老公浪子回頭卻遭拋棄

2019-10-12 13:39

影／KTV酒客飆罵三字經 員警強勢壓制法辦

2019-10-12 14:57

影／攻破後門 高雄警查獲40男子開生日毒趴

2019-10-12 16:15

影／阿公失足掉落5米深水溝 勇孫下水拉人等待救援

2019-10-12 16:03

恐怖情人投稿「靠北日月光」 拆文解字飆罵「婊」吃吉

2019-10-12 11:16

新北捷三鶯線工程傳爆炸 疑似為發電機過熱起火

2019-10-12 12:52

安全帽隨手放機車坐墊遭竊 醉男：我拿的

2019-10-12 07:45

役男表弟疑遭霸凌自殘 2表哥幫出頭、痛毆連長...GG了

2019-10-12 09:48

「摸一下海龜代價可能是30萬」 網友讚爆海巡署長臉書

2019-10-12 12:49

重機走險關 資深車友點出要命心態

2019-10-12 00:09

處罰2400元起跳！別再耍酷耍帥改裝車輛了

2019-10-12 12:03

他沒碰撞對方車 這原因被判定肇逃還吊銷駕照3年

2019-10-12 17:17

職業賭場藏身偏僻山區 歸仁警方一舉逮獲60人

2019-10-11 22:03

男子約前女友飲酒 酒後忍不住一時性衝動糗了

2019-10-12 16:13

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

雙十連假再驚傳車禍 雲林兩車對撞8人輕重傷

2019-10-12 13:52

連假企圖闖關 載運17.5噸生雞糞遭攔罰

2019-10-12 10:13

男子長期打119唱歌或不出聲 一天百通癱瘓報案台

2019-10-12 11:42

6男大生搬孔蓋救手機未果 猛警馬步一蹲徒手解圍

2019-10-12 03:25

病婦上法壇解厄 道士藉機二度硬上花200萬脫身

2019-10-12 13:21

基隆嶼傳意外遊客走步道摔骨折 海巡馳救援送醫

2019-10-12 08:55

用「偵查不公開」要民眾臉書撤文 警：將檢討改進

2019-10-12 13:39

國道1號北上45.8K車禍 硫酸槽車灑出硫酸

2019-10-12 10:02

被騙當人頭、還淪車手？ 竹科工程師送辦喊冤

2019-10-12 00:36

小琉球浮潛摸綠蠵龜 德少年送辦

2019-10-12 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top