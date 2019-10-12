國慶假期返台 8旬華僑盼落葉歸根找老伴

2019-10-12 17:00 中央社 桃園12日電



不少僑胞利用雙十國慶假期返台，83歲的張姓老爺爺希望今年返台能尋覓「黃昏之戀」找到另一半，並且落葉歸根住在台灣；他在社工的祝福下，更顯得信心滿滿。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義今天指出，每年雙十節總有不少海外華僑、留學生回台參加國慶慶祝活動，也有不少人藉此回台相親；其中1998年到服務中心尋求幫忙的人高達281人，今年則有31人。

徐乃義說，今天也有一個83歲在美國紐約領有老人社會福利金的張爺爺返台，希望能在台灣落葉歸根，並且尋覓黃昏之戀。

徐乃義談到，張爺爺在38歲到舅舅在美國的餐廳打工，後來擔任廚師，也結婚生子，孩子長大娶了中國大陸媳婦。張爺爺老伴在3年前往生，但在得知也有同樣年紀的長者回到台灣，也找到另一半，令他有些心動，因此他今年利用國慶假期返台時，也找上美滿服務中心，希望尋覓緣分。

不願在媒體前曝光的張爺爺，私下告訴徐乃義說，在美國的華文報紙中，看到一名民國10年出生的徐姓退伍軍人在中壢美滿中心找到理想另一半；也看到不少台灣的老夫老妻恩愛一生，因此在兒女的祝福下，也想在自己成長的台灣，找到有緣人。

徐乃義說，今年到美滿服務中心尋覓另一半的31名海外華人，其中6人表示「如果緣分到了，會想回台灣定居」，另外也有基於工作、生活的因素，仍選擇在原居住地，但不管如何，所有人都希望「千里姻緣一線牽」。