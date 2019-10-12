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花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

影／台灣船長千浬外中風 海巡艦狂奔4天救援

2019-10-12 15:47聯合報 記者陳慧文／即時報導

我國籍漁船「華偉707」號月初出海，但林姓船長疑似中風，半身失去知覺，情況相當危險，海巡署獲報後，隨即派遣正執行台菲海域護漁勤務的「南投艦」趕赴救援，在海上急航4天、航行超過千浬，終於在10日成功將船長接駁並後送至吊掛點，沒想到遇上海象惡劣，驚險地費了一番功夫，才順利吊掛上國防部派遣的黑鷹直升機送醫。

「南投艦」在海上急航4天，終於在10日成功將船長接駁並後送至吊掛點。圖／海巡署提...
「南投艦」在海上急航4天，終於在10日成功將船長接駁並後送至吊掛點。圖／海巡署提供
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黑鷹直升機海巡署中風

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