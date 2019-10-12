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中職總冠軍賽開打 刑事局：臉書社團買票恐遭騙

2019-10-12 14:28中央社 台北12日電

中華職棒總冠軍賽開打，一票難求。刑事局今天表示，有民眾透過臉書社團購買球賽票券，對方要求先以網路轉帳付款，被害人匯款後卻遲遲未收到門票，才得知遭詐騙立即報警。

刑事局發布新聞稿指出，中職總冠軍賽開打，有球迷日前透過臉書（Facebook）棒球粉絲社團買票時遭詐騙。

一名侯姓男子日前透過臉書棒球粉絲專頁得知有網友刊登販售總冠軍賽門票，私訊對方後，對方提及門票是友人轉讓，雙方談妥以網路銀行轉帳付款，侯男先匯出新台幣2000元，對方事後卻遲遲拖延面交時間，最後未取得門票，上網一查發現，有許多人遭同樣手法詐騙。

一名孫姓女學生同樣透過臉書社團買球賽門票，對方還附票券照片，孫女事後透過網路銀行轉帳3900元，一個月後，仍未收到票券，聯繫對方時，竟被告知因資金有困難無法退款，孫女才知遭騙。

刑事局統計，從9月底至今，民眾透過臉書社團買中職總冠軍賽票券遭詐騙案，共9件。

刑事局分析，歹徒會把目前最熱門球賽或演唱會當成詐騙手法，透過臉書社團、LINE群組兜售門票，通常會提及可面交，並要求被害人用轉帳付款，收到匯款後就已讀不回。

刑事局呼籲，民眾網購熱門活動票券時，應透過有審核機制拍賣網站購買，不要以通訊軟體或臉書社團等平台交易，以免遭騙後求償無門，相關詐騙手法可打165諮詢。

詐騙

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