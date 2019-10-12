雙十連假再驚傳車禍 雲林兩車對撞8人輕重傷

2019-10-12 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



雲林縣繼本月10日虎尾鎮發生兩名女大學生出遊慘死砂石車輪下之後，雲林縣北港溪防汛道靠近北港鎮的路段昨天再傳車禍，一輛小貨車和轎車迎面對撞，因撞擊猛烈，使轎車被撞飛，彈到河堤的邊坡上，造成兩車共8人分受輕重傷， 其中最小傷者還僅只2歲，案由警方釐清責任中。

雙十連假又是秋高氣爽日，許多人選擇舉家出遊，昨天下午雲林縣34歲曹姓男子，開車載一家人出遊，他們沿著北港溪防汛道路，由南往北行駛，準備從北港到虎尾遊玩。

轎車行經北港後溝防汛道路的灣內段時，對向一輛小貨車突然失控迎面撞上，因事出突然，兩車均來不及煞車直接對撞，撞擊力相當大，轎車車頭全毀，還被撞飛彈到堤防的邊坡上，一片狼藉，轎車內小孩驚嚇哭叫，附近居民趕快幫忙報案救助。

因這起車禍多達8人分受輕重傷，北港警分局長王立德據報馬上和北辰派出所副所長吳鎮尼、警員李宗育、林欣俞、許家隆火速到場協助處理，並將送傷的2男6女送北港媽祖醫院急救，除小貨車26歲張姓司機受傷，轎車內共7名大人小孩都受傷。

轎車曹姓駕駛出現氣血胸、骨折連同幾名家人都被轉送台大斗六分院，其中年僅3歲及5歲的小女孩傷勢較重，其餘均受輕傷。

小貨車和轎車駕駛經檢測酒測值均為0.00mg/L，沒有酒駕，警方初步調查，可能是自小貨車駕駛，疑因低頭看東西，不慎擦撞右側的電桿後，車身失控再撞上對向的轎車，由於防汛道路非一般道路，全案仍由警方調查，釐清責任。