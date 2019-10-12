新北捷三鶯線工程傳爆炸 疑似為發電機過熱起火

2019-10-12 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北捷運三鶯線工程今天上午11點36分傳出火警事故，民眾目擊鶯歌區鶯桃路的工地突然傳出爆炸聲，隨後冒出濃濃黑煙從開挖的捷運工地竄出，消防人員獲報後已緊急趕往現場撲滅火勢。