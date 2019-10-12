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「摸一下海龜代價可能是30萬」 網友讚爆海巡署長臉書

2019-10-12 12:49聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

17歲德國籍少年與母親及2名姊姊來台自助旅行，一家人國慶連假首日到屏東小琉球浮潛，少年潛入海中見一隻綠蠵龜在水中優游，用手輕碰龜殼時被其他遊客拍下po網，被海巡署依違反野生動保育法移送法辦；海巡署署長室臉書將此案例以「摸一下海龜，代價可能是30萬！」po上網，已有2.2萬人按讚；也有網友認為少年不知此舉觸犯台灣法律，若能以英文宣導品預先告知，相信必能防範。

海巡署長室貼文說，小琉球是國內的知名度假勝地，這次的4天連假，交通船更是滿載著遊客上島, 我們不免要再一次提醒大家：「千萬不要觸摸海龜」。 昨天我們接獲檢舉，一名遊客在海邊進行水域活動時，見到一隻海龜游過身邊，因一時好奇，就出手摸了牠。這一幕，恰巧讓旁邊的人拍了下來；不久，小琉球安檢所同仁就找到這位旅客，並帶回調查。　

這樣的觸法行為，已不是第一次。即使不斷宣導，滋擾海龜的事情依舊持續發生； 小琉球雖是全世界海龜密度最高的小島之一，但其實整座島周邊，只有160隻左右；而且，大家知道嗎？這些海龜順利長大的機率只有「千分之一」！因此，我們想請每一位來到小琉球的朋友，都能一起遵守愛龜守則，成為海龜的好朋友。

海巡署提醒1.不觸碰、不捉、不驚擾、不追逐、不圍繞海龜。2.不要阻擋海龜的去路。3.與海龜保持5公尺以上的距離，減少海龜的壓迫感。4.不打擾在休息、睡覺的海龜。5.減少使用防曬乳，或選擇不傷害珊瑚的防曬乳。6.不餵食海龜。

這次是外籍人士在小琉球被以騷擾保育類野生動物法辦首例，有網友留言：「覺得大家一定都不是故意的，肯定都是好奇心作祟，但如果能預先告知， 相信必能防範，心裏有個小小想法，就是目前宣導方面不足的問題 ，近來越來越多外籍遊客造訪小琉球，但外文勸導的提示卻很少；搭船到小琉球是唯一的路徑，能否建議船家或港口售票處配合，在船上做廣播宣導或是文宣發放。畢竟海龜是吸引人群造訪的重要資源」。

海巡署署長室臉書將德國少年觸摸海龜法辦案例以「摸一下海龜，代價可能是30萬！」p...
海巡署署長室臉書將德國少年觸摸海龜法辦案例以「摸一下海龜，代價可能是30萬！」po上網，已有2.2萬人按讚。圖／取自海巡署署長室臉書
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小琉球海龜海巡署

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