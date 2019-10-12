不爽雙十國慶？碧潭橋上24支國旗遭折斷插水溝

2019-10-12 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



慶祝雙十國慶，建國108周年，新北市碧潭橋兩側也插滿國旗同慶，今天一早，有民眾發現橋上一整排國旗遭人破壞，幾乎都是攔腰折斷，還丟棄插在水溝裡，讓路過民眾看了都覺得十分可惡。

轄區新店警分局頂城派出所一早從臉書地方社團獲悉後，立即派員到現場查看，經查碧潭橋由新店市區往安坑方向，靠近安康路1段這側，共有24支國旗旗桿遭折斷，但國旗並未遭毀損，也已通知設置國旗的新店區公所到派出所報案。