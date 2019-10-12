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連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

不爽雙十國慶？碧潭橋上24支國旗遭折斷插水溝

2019-10-12 09:57聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

慶祝雙十國慶，建國108周年，新北市碧潭橋兩側也插滿國旗同慶，今天一早，有民眾發現橋上一整排國旗遭人破壞，幾乎都是攔腰折斷，還丟棄插在水溝裡，讓路過民眾看了都覺得十分可惡。

轄區新店警分局頂城派出所一早從臉書地方社團獲悉後，立即派員到現場查看，經查碧潭橋由新店市區往安坑方向，靠近安康路1段這側，共有24支國旗旗桿遭折斷，但國旗並未遭毀損，也已通知設置國旗的新店區公所到派出所報案。

警方表示，已派員調閱周邊道路監視器畫面，民眾若有相關線索也可以連繫警方，將全力追查破壞國旗的犯嫌。

慶祝雙十國慶，新北市新店區碧潭橋上插滿國旗同慶，今天一早民眾發現橋上國旗旗桿被攔...
慶祝雙十國慶，新北市新店區碧潭橋上插滿國旗同慶，今天一早民眾發現橋上國旗旗桿被攔腰折斷，還拔起插在水溝上。記者王長鼎／翻攝
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慶祝雙十國慶，新北市新店區碧潭橋上插滿國旗同慶，今天一早民眾發現橋上國旗旗桿被攔...
慶祝雙十國慶，新北市新店區碧潭橋上插滿國旗同慶，今天一早民眾發現橋上國旗旗桿被攔腰折斷，還拔起插在水溝上。記者王長鼎／翻攝
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慶祝雙十國慶，新北市新店區碧潭橋上插滿國旗同慶，今天一早民眾發現橋上國旗旗桿被攔腰折斷，還拔起插在水溝上。記者王長鼎／翻攝
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慶祝雙十國慶，新北市新店區碧潭橋上插滿國旗同慶，今天一早民眾發現橋上國旗旗桿被攔腰折斷，還拔起插在水溝上，在臉書地方社團貼文，新店警方也回應表示，全力追 查中。記者王長鼎／翻攝
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國旗碧潭國慶

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