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安全帽隨手放機車坐墊遭竊 醉男：我拿的

2019-10-12 07:45聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓女子日前騎機車到板橋區與友人餐敘，習慣性將安全帽放置在機車坐墊上，取車時驚見安全帽不翼而飛，氣憤報案。警方調閱現場監視器，事後循線找到偷安全帽的劉姓男子。據了解，劉男坦承當天與朋友飲酒後，想載友人回家，因友人沒有安全帽，見李女的安全帽放在機車坐墊上，順手拿給友人戴上就一起騎車離去。警詢後將劉男依竊盜罪函送新北地檢署偵辦。

「我的安全帽咧！怎麼不見了？」新北市李姓女子今年8月與朋友相約在板橋區餐敘，自行騎機車到板橋區長江路約定地點，將機車停放在附近路邊，習慣性將安全帽放在機車坐墊上後離開。

當天晚上取車時，赫見放在機車上的安全帽不翼而飛，立即打電話報案。警方調閱失竊地點監視器畫面，發現一名頭戴安全帽及口罩，身穿深色無袖上衣男子，將李女安全帽取走，交給一名男子後，騎機車載該名男子離去。

警方依機車車號循線追查，今年9月底通知涉嫌行竊的27歲劉姓男子到案。「沒錯，就是我拿的。」據了解，劉男坦承行竊，他辯稱，當天也是與友人一起飲酒，結束後想載友人回家，因友人沒有安全帽，擔心被警方攔查，還會吃上酒駕罰單，才會順手將李女放置在機車上的安全帽拿給友人戴上，送完友人就騎回桃園住處。

劉男坦承酒後犯下竊盜案，還騎機車逃離現場，因已事隔一個多月，無法進行酒測，警詢後也只能依竊盜罪嫌函送檢方偵辦，而劉男自行坦承酒後騎車部分，也無法開單告發。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市李姓女子日前騎機車到板橋區與友人餐敘，習慣性將安全帽放置在機車坐墊上，取車...
新北市李姓女子日前騎機車到板橋區與友人餐敘，習慣性將安全帽放置在機車坐墊上，取車時驚見安全帽不翼而飛，氣憤報案。圖／報系資料照
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竊盜酒駕罰單

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