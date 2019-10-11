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不給糖就搗蛋！小朋友訪警察伯伯提早歡慶萬聖節

2019-10-11 17:19聯合報 記者趙容萱／即時報導

台中市警局霧峰分局十九甲派出所今天說，警方平時勤於宣導警政署社區反毒通報網絡（安居專案）睦鄰，附近社區小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，一進門就喊「不給糖就搗蛋」，警員不敢大意，急叩所長程錫國到場危機處理，所長立馬拿出糖果、餅乾化解危機，提早歡慶萬聖節

小朋友拿到糖果後便恢復天使般的笑容，並由員警宣導安居專案反毒宣導等，也教導小朋友過馬路要走斑馬線或走天橋。

萬聖節是西方傳統節日，在每年的10月31日晚間慶祝。相傳萬聖節前夕是鬼怪回到人間的時候，小孩為避免被鬼怪附身，裝扮成各種恐怖樣子，挨家挨戶按門鈴，大叫「不給糖就搗蛋」討糖吃，被按門鈴的屋主都會準備萬聖節糖果等小禮物。

所長程錫國說，歡樂中警方也提醒小朋友一些基本交通規則，如過馬路要走斑馬線或走天橋、注意紅綠燈及左右來車，騎車、乘車要戴安全帽或繫上安全帶，尤其是有關10月1日開始的電動自行車新法規及加強宣導勿酒後駕車等 。

霧峰分局廖國政分局長說，小朋友是未來的主人翁，藉由節慶活動以寓教於樂的方式，讓法治、犯罪預防、交通安全等觀念從小紥根，藉由小朋友拜訪，小朋友天真笑容更是警察安全執法、保家衛民的動力，尤其有關反毒及電動自行車的新制更是對常接送小孩的家長們息息相關，期許民眾遵守交通規則，保護自己，也保護自己的家人。

小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，拜訪台中市警局霧峰分局十九甲派出所，...
小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，拜訪台中市警局霧峰分局十九甲派出所，提早歡度萬聖節。圖／記者趙容萱翻攝
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小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，拜訪台中市警局霧峰分局十九甲派出所，...
小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，拜訪台中市警局霧峰分局十九甲派出所，提早歡度萬聖節。圖／記者趙容萱翻攝
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小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，拜訪台中市警局霧峰分局十九甲派出所，...
小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，拜訪台中市警局霧峰分局十九甲派出所，提早歡度萬聖節。圖／記者趙容萱翻攝
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萬聖節反毒警察

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