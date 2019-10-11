不給糖就搗蛋！小朋友訪警察伯伯提早歡慶萬聖節

2019-10-11 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／即時報導



台中市警局霧峰分局十九甲派出所今天說，警方平時勤於宣導警政署社區反毒通報網絡（安居專案）睦鄰，附近社區小朋友感受警察工作辛勞，日前扮起超級小英雄，一進門就喊「不給糖就搗蛋」，警員不敢大意，急叩所長程錫國到場危機處理，所長立馬拿出糖果、餅乾化解危機，提早歡慶萬聖節。

小朋友拿到糖果後便恢復天使般的笑容，並由員警宣導安居專案反毒宣導等，也教導小朋友過馬路要走斑馬線或走天橋。

萬聖節是西方傳統節日，在每年的10月31日晚間慶祝。相傳萬聖節前夕是鬼怪回到人間的時候，小孩為避免被鬼怪附身，裝扮成各種恐怖樣子，挨家挨戶按門鈴，大叫「不給糖就搗蛋」討糖吃，被按門鈴的屋主都會準備萬聖節糖果等小禮物。

所長程錫國說，歡樂中警方也提醒小朋友一些基本交通規則，如過馬路要走斑馬線或走天橋、注意紅綠燈及左右來車，騎車、乘車要戴安全帽或繫上安全帶，尤其是有關10月1日開始的電動自行車新法規及加強宣導勿酒後駕車等 。