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中壢七和路環北路口 疑似擦撞造成車輛翻覆

2019-10-11 16:29聯合報 記者高宇震／即時報導

桃園市中壢警分局中壢派出所今日上午10時49分接獲報案，七和路與環北路口疑似因擦撞意外，遭撞擊的白色馬自達翻覆，另一輛藍色福特車頭嚴重毀損，所幸雙方駕駛僅輕微擦傷，已各自就醫中，事故現場也已排除，車道恢復順行。

據警方資料，劉姓男子駕駛的藍色福特從延環北路往延平路方向直行，於環北七和路口因車速過快，與當時從延環北路往慈惠三街方向，至環北七和路口欲左轉，駕駛白色馬自達的陳姓男子發生交通事故。事故疑似因擦撞造成，而遭撞擊的白色馬自達翻覆，另一輛藍色福特車頭嚴重毀損，所幸雙方駕駛僅輕微擦傷，已各自就醫中，事故現場已排除，車道恢復順行。

中壢七和路與環北路口發生交通意外，遭撞擊的白色馬自達翻覆，另一輛藍色福特車頭嚴重...
中壢七和路與環北路口發生交通意外，遭撞擊的白色馬自達翻覆，另一輛藍色福特車頭嚴重毀損。圖／記者高宇震翻攝
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中壢七和路與環北路口發生交通意外，遭撞擊的白色馬自達翻覆，另一輛藍色福特車頭嚴重...
中壢七和路與環北路口發生交通意外，遭撞擊的白色馬自達翻覆，另一輛藍色福特車頭嚴重毀損。圖／記者高宇震翻攝
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事故車禍福特

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