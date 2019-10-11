影／女子疑遇恐怖情人 前男友涉違反保護令函送

2019-10-11 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



疑遭遇「恐怖情人」的蔡姓女子1個月連遭刺破至少18個輪胎，據了解，9月上旬她的林姓前男友就曾在高雄捷運站拉住她，涉嫌違反保護令，連她的父母都曾找林商談，請林別再騷擾女兒，但反而遭受恐嚇。高雄警方聯合各相關分局，除了通知林到案，依違反家庭暴力防治法罪函送法辦，並將深入追辦惡意毀損輪胎的人。

據悉，蔡姓女子因受林姓前男友一再騷擾，今年3月聲請保護令，但8月18日起連1個月，蔡女的休旅車一再被刺破輪胎，9月5日連車子停在高雄市楠梓區住處大樓地下停車場，也遭2名男子噴漆、刺破輪胎。

蔡女懷疑前男友搞鬼，不再開自己的車，另向父親及朋友借車，父親和朋友的車也都一再被刺破輪胎，還被裝上追蹤器。9月7日她又在高雄捷運美麗島站，被林跟蹤，並拉住她，她也報警控告前男友違反保護令。蔡女今天面對媒體聯訪，不禁感嘆，「我真的不知道這樣的日子，還要過多久！」

蔡女的遭遇傳開後，由於事涉多個警察單位，高雄市警局結合各案發地轄區警分局查辦全案。蔡女再提出錄音內容，控告前男友恐嚇。據了解，錄音中，蔡女父母找林協商，林反而要求蔡女1個月必須和他見2、3次面，而且打電話要隨打隨接，不然會做出「讓你們看不出是我做的事」，令蔡女和父母害怕。