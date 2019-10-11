尖石鄉猴子走捷徑攀爬電線桿採香蕉 不慎觸電身亡

2019-10-11 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣尖石鄉發生一起猴子因貪吃香蕉，走捷徑攀爬電線桿不慎觸電身亡的意外，也造成附近住戶停電、柏油路面熔化，警方到場後立即請台電派員搶修，不忍猴子屍體曝曬，請新樂村村長及附近商家協助，將猴子就近掩埋。

警方表示，新樂派出所早上6點多接獲民眾報案，指稱縣道120線38公里處有電線走火，所長宋俊傑、警員蘇俊鴻立即驅車前往現地處理，到場發現折斷電線觸及地面，造成柏油路面熔化，且不斷有火花冒出。警方立即請指揮中心通知台電派員搶修，並在事故地點道路兩端開啟警示燈、擺設三角錐，防止民眾經過發生觸電的危險。

由於當時所長宋俊傑在現場一直聞到有動物燒焦的味道，便在四周查看，沒想到在電桿周邊的雜草叢中，赫然發現一隻被燒灼死亡的猴子。經原民警察蘇俊鴻依猴子獠牙長度研判，猴子約5至6歲，應該是因貪食鄰近香蕉而走捷徑，在攀爬電桿時觸電引發短路，也是造成周邊住家停電的主因。

因陸續有好奇民眾圍觀，所長宋俊傑擔心民眾發生意外，也不忍心讓猴子曝曬，於是請村長及附近商家協助，在台電搶修人員移走電線後，就近掩埋善後。