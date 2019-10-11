影／宜蘭婦人吃百頁豆腐哽到命危

2019-10-11 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣一名83歲婦人今天在吃百頁豆腐時哽到，沒有呼吸心跳，消防人員在救護車上一路搶救，取出豆腐，婦人恢復呼吸心跳，但昏迷指數3，還在加護病房與死神搏鬥。

宜蘭縣政府消防局宜蘭分隊今天（11日）上午8點半獲報，指員山鄉一名婦人心肺功能停止（OHCA），救護人員隊員陳俊翰、孫誠睿及役男鄭亦辰火速前往救援，到達現場評估患者，發現患者因異物阻塞，無意識、臉色蒼白對痛無反應，無頸動脈脈搏，患者到院前心肺功能停止(OHCA)，情況非常危急。

救護人員立即實施心肺復甦術(CPR)、嘗試異物排除及建立呼吸道（I-GEL），並將患者送往陽明大學附設醫院急救，救護人員於救護車上成功將哽塞物的百頁豆腐取出，並持續實施心肺復甦術 (CPR)，患者送醫後恢復自發性循環(ROSC)，消防人員成功化解危機。

消防局指出，急救成功顯示持續實施心肺復甦術、建立呼吸道、院內後續急救照護，各階段環環相扣缺一不可，呼籲民眾，若發現有人無正常 呼吸時，應儘速啟動生命之鏈，實施心肺復甦術（CPR）並同時向119 報案求救，以爭取更多搶救黃金時間。