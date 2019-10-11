國道上午4起追撞事故 各回堵3公里影響車流

2019-10-11 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



今天是國慶連假第二天，出遊車潮擠滿國道但也發生不少事故。交通部高公局統計，今天上午國1及國3共有4起追撞事故，分別回堵3公里，嚴重影響行車狀況。

高公局表示，今天上午9時28分，國3南向423.8K外側車道4小車追撞，回堵3公里。9時47分國1南向87.8K內側車道2小車追撞，回堵3公里。10時31分國1北上352.3K內側車道2小客車追撞，回堵3公里。 10時41分國1南向87.7K內側車道2小車追撞，回堵3公里。

今天國道全線交通量截至中午12時為41.7百萬車公里，預估本日交通量為118百萬車公里。西部國道上午9時出現南向車潮，截至12時，壅塞路段有國1南向竹北—新竹、大雅—台中（事故）、北向圓山—汐止端，國5南向三鶯—鶯歌系統等。

國5則於上午6時起就湧現一波趕在南向高乘載管制前進入國道的車潮，南港系統至坪林南向呈現車多狀況，但7時起實施高乘載管制後，車流逐漸紓解。