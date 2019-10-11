把狗打到吐血！鄰居嫌隙 男子打狗出氣還恐嚇毀損

2019-10-11 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣蔡姓男子與林姓鄰居嫌隙，本月9日下午到林男家中，持棍棒攻擊他養的黑狗、破壞機車並出言恐嚇，黑狗被打到內臟破裂吐血，警方及動保單位獲報到場，立即將蔡男依現行犯逮捕，訊後依照恐嚇、損毀、動保法移送法辦。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，當天動保科同仁會同警方到場，發現蔡姓男子毆打林姓飼主所飼養的寵物犬，立即現場制止，並拍照存證，因蔡姓男子還涉及毀損、恐嚇，隨即被警方依現行犯逮捕，帶回偵訊。

林珮如說，蔡男行為已違反動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，並依同法第25條規定，若宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

林姓飼主昨天將小黑狗被打吐血滿地的照片上傳臉書，怒斥39歲蔡男進入他家車庫，將他的寵物犬「妞妞」打到吐血，送醫急救發現，妞妞已被打到下巴脫臼、內臟破裂、不斷吐血，目前還在醫院急救，並表示蔡男之前就曾經攻擊妞妞，這次絕對不原諒。