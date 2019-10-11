不滿煮菜油煙味飄進房 保全搬瓦斯鋼瓶縱火燒屋

2019-10-11 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



58歲張姓保全在新北汐止區租下一間套房居住，因不滿1樓住戶煮菜油煙味，長期飄進套房，影響居家環境，導致鼻子不舒服，竟在酒後找鄰居嗆聲，拆瓦斯鋼瓶開瓦斯縱火，燒毀防火巷雜物和住家牆面。士林地方法院依放火燒毀他人所有物，致生公共危險罪，判處有期徒刑2年。

今年6月18日下午5時許，張男喝下高粱酒後，不滿鄰居煮菜油煙長期飄進屋內，竟到鄰居家門口鬧事，與鄰居爆發口角爭執。張男竟跑到套房後方，拆下熱水器的瓦斯鋼瓶管線，拖著瓦斯瓶至鄰居住家外巷子，開啟瓦斯氣閥，讓瓦斯氣體外洩，並使用打火機點火引燃。

當下無情惡火瞬間竄起，燒毀防火巷雜物和租屋處牆面，幸好現場用滅火器及時撲滅火勢，未釀成鉅災。其他住戶見到火勢，立刻報警求救，警方到場壓制張男，依照縱火現行犯帶回偵辦，檢方複訊後聲押，法院裁定羈押獲准。