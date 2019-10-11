女大生慘死肇事司機曾搭訕？警方：網路假消息

2019-10-11 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



兩名司機被移送法辦。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

雲林縣虎尾鎮張姓、魏姓兩名剛畢業的女大學生，昨天雙十出遊慘死砂石車輪下，警方今天傳訊3輛相關車輛並現場模擬，還原車禍發生過程，訊後將砂石車廖姓和小貨車鄭姓移送法辦。對於今天有網友傳出車禍發生前，目睹小貨車司機半路曾搭訕兩女子，經調查絕無此事，並將呼籲不要散布假消息混淆辦案。

今年才大學畢業的22歲張姓和魏姓兩大學同學，昨天相邀從虎尾騎機車準備到斗南火車站搭車到台南玩，半途與一輛小貨車擦撞倒地，再遭一輛重型砂石車輾壓拖行慘死，家屬昨天到現場認屍，坐地痛哭，傷心欲絕，無法接受頓失愛女之痛。

警方昨天除將現場的廖姓砂石車司機（25歲）帶回偵訊，也依監視器畫面，陸續找到疑為肇事逃逸的小貨車鄭姓司機（34歲）及一輛案發時路邊倒車的自小客車司機，以釐清車禍原因。

警方調閱更多鄰近路口和民宅的監視器，以不同角度進行比對，初步認為事發時，兩女生的機車在小貨車後方，行經案發現場時，路邊便利超商剛好有一輛轎車倒車準備離開，當時小貨車見前方有人倒車，曾踩煞車減速，後側的機車也跟著減速並偏往左側與小貨車擦撞倒地，被後側駛來的砂石車拖行輾斃，但小貨車稍作停留後隨即離開現場。

警方依肇事逃逸將鄭，連同業務過失致死的廖兩人移送法辦，檢察官今天帶兩名司機現場模擬，原還案發經過。鄭則說，當時並不知機車有擦撞他的小貨車。檢警將進一步調查，以釐清責任。

這起車禍在網路獲網友迴響，今天卻傳出有網友貼文，指他在車禍發生前，在對向車道曾看到小貨車司機半路上，曾搖下車窗對兩名騎機車女生大叫並搭訕，這位網友還說，他沒行車記錄器無法證明經過，但目睹搭訕經過，後來看到新聞才知兩女生出事，早知就過去阻止，說不定能化解車禍發生。